«Пиноккио» как путь к взрослению: премьера команды «Вахтанговского Практикума» на сцене театра «Ромэн»

Елена ФЕДОРЕНКО

Творческое объединение «Вахтанговский Практикум» пригласило зрителей на премьеру спектакля «Пиноккио. Сны Улитки» по мотивам сказки Карло Коллоди. Автор инсценировки и режиссер — Ася Князева.

Спектакль создан за счет гранта и при активной поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Социальный лифт для молодых специализированных актеров». Они действительно молоды, как и «Вахтанговский Практикум», что появился на свет чуть более года назад. В новорожденное объединение вошли выпускники Щукинского училища (курс имени Владимира Поглазова, чей земной путь оборвался в 2018-м — Мастер не успел выпустить своих способных ребят в большую жизнь) — однокурсники не захотели, да просто не смогли расстаться. К ним примкнули несколько единомышленников — воспитанники ГИТИСа (Российский институт театрального искусства) и СПбГАТИ (Российский институт сценических искусств). Режиссером актерского братства ровесников стала Ася Князева.

Вместе решили организовать студийное дело как образ жизни, настрой души, в единстве театральной веры. В идее создания нового театра через студию не сомневались Вахтангов и Сулержицкий, считая, что звонкая студийность — путь к открытиям и успеху. «Вахтанговский Практикум» — отчаянно смелый проект, учитывая усталость многих коллективов и современную тенденцию к слиянию театров, — отправился в путешествие, прокладывая свою дорогу. Новое предприятие сразу проявило самостоятельность, представив оригинальные спектакли: «Идеалисты и циники» по рассказам Чехова и экспериментальную постановку «#БезКофеина_и_Никотина». Третий спектакль афиши, премьера которого состоялась на сцене театра «Ромэн», — «Пиноккио. Сны улитки».

Этот деревянный мальчишка редко выходит на театральные подмостки в отличие от своего младшего брата — Буратино. Для Аси Князевой этот спектакль — второе обращение к сказочной действительности. Ее режиссерским дебютом стал «Волшебный театр Андерсена» на Симоновской сцене Вахтанговского театра. Датский сказочник и его итальянский коллега Карло Коллоди были людьми одинокими, склонными к рефлексиям и меланхолии. Они справедливо считали ошибочным родительское желание оградить своих чад от всяких проблем реальности. Спектакль «Сны Улитки» распахивает мир детского неведения. Пиноккио, хоть и малыш, да еще и деревянный, реже сталкивается с радостью, любовью, пониманием, чем со страданиями, бедами, равнодушием.

Когда-то мрачноватый Коллоди вообще решил, что непослушный скверный Пиноккио должен погибнуть на ветке дуба, повешенный вероломными Котом и Лисой. Но читатели писали и писали письма в редакцию, умоляя спасти нерадивого мальчишку. И писатель продолжил повествование: Пиноккио понял свое несовершенство, раскаялся в непослушаниях и все свои кукольные силы направил на исправление.

Сказка об уважении и любви друг к другу, о том, как можно создать себя — написана удивительно простыми словами, доступными для маленьких читателей. Смыслы лапидарных, утонченных фраз элегантно передают артисты, и детворе понятно — с ними не играют в поддавки. Герои нередко обращаются к зрительному залу и юные зрители молниеносно и заинтересованно реагируют. Артисты не увлекаются ужимками и клоунадой — работают виртуозно и серьезно.

Неторопливая Улитка (Руслан Погодин) тянет свой тяжелый панцирь-трансформер (сценограф Анастасия Романцова создала красивое и загадочное пространство), который превращается то в кукольный балаган, то в таверну «Красного рака», то в домик Феи (героиня Тамары Парменовой всегда появляется вовремя), а то и в тюрьму. Пиноккио прошел через испытания, совершил свои неблаговидные поступки, увлеченно врал и тогда его нос все рос и рос. Но потом усвоил уроки жизни, — и превратился в настоящего, почти образцового мальчика. Непростое преображкние героя убедительно передает актриса Вероника Фаворская.

Рядом с Пиноккио на пути познания истины — Сверчонок, волей случая оказавшийся в том самом полене, из которого одинокий и неприкаянный Джеппетто (Владислав Купченко) мастерит Пиноккио. Сверчонок (Анна Карабаева) — существо очаровательно-угловатое, пытается оградить Пиноккио от неприятностей, предостерегает от неправильных решений, но неугомонный малыш ему не внемлет. Впрочем, и сам Сверчонок не всегда прислушивается к доводам своего отца — взрослого и мудрого Сверчка (Антон Власов). Пиноккио и Сверчонок — два несмышленыша, открывающие мир. Они оба учатся — понимать законы жизни, дружбы, великодушия. Обаятельные негодяи и лицемеры — озлобленно-равнодушный Кот Георгия Шимоненко и фальшивая кокетка Лиса Натальи Поддубной — провоцируют глупого Пиноккио. Он поддается. Но потом отчаянно бросается в бездну морскую, чтобы спасти Джеппетто из пасти гигантской рыбы. Финал счастливый — несмышленыш становится человеком. И поучительный: Пиноккио добрыми делами заслуживает это право.

В спектакле много выразительных пластических сцен-метафор (композитор Вячеслав Жуков, хореограф Айсылу Мирхафизхан). Снуют темные тени безымянных горожан, равнодушных ко всему, что их не касается. Бессмысленно шагают, пританцовывая, «счастливщики» страны Развлечений, где так легко превратиться в ослов — здесь не надо думать, решать, нести ответственность, слушать голос собственной совести, да и совесть здесь ни к чему.

Этот изящный спектакль детям полезно смотреть со старшими, чтобы потом обсудить увиденное и усвоить главное: как важно не потерять себя в суете и праздности. Среди премьерной публики были рано повзрослевшие дети из ЛНР и ДНР, временно проживающие в Подмосковье, а также дети из социально незащищенных семей. Их пригласил «Вахтанговский Практикум».

После премьеры «Культура» задала несколько вопросов режиссеру Асе Князевой.

— Что за институция «Вахтанговский Практикум»? Новорожденный театр без дома или современная антреприза?

— Наверное, определение «театр без дома» более всего подходит нашему объединению. Для возникновения театра нужен актер, зритель и волшебство театральное, которое наполняет жизнь смыслом. Неслучайно, в спорах разрабатывая свой логотип, мы взяли за основу зеленую птицу — легкокрылую, свободную, открытую полету, способную к миграции.

— Почему выбрали «Пиноккио» — страшноватую сказку Карло Коллоди, а не привычного нам беспечного Буратино с его мечтой о театре, золотом ключике и его друзьями, давно ставшими нам родными?

— Да, для русского зрителя фигуру Пиноккио заслонил герой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжетных перекличек немало: приключения Пиноккио и Буратино (кстати, по-итальянски burattino — и есть деревянная кукла), подчас в чем-то похожи, но герои кардинально отличаются в главном. Один прекрасно себя чувствовал, будучи деревянной куклой, искал золотой ключик, обретение которого сделало его счастливым. Другой делал все возможное, чтобы избавиться от деревянного обличья и стать настоящим человеком — в этом Пиноккио видел свою цель и свое счастье. «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» Карло Коллоди — история, иногда вселяющая ужас, она близка мне своей мудростью.

— То есть, вас привлекло преображение Пиноккио в мальчика?

— Сама тема превращения была для нас интереснее кукольных похождений. Что есть «человечного» в человеке? Что такое человек? Достаточно ли родиться человеком, чтобы им быть? Сейчас, по-моему, важно напоминать юным зрителям о том, что необходимо в любых ситуациях оставаться людьми.

Человеческое начало — близко театру. Театр ведь и рассказывает о человеке, это — его тема. Мы создаем наш «Практикум», что непросто в нынешних условиях, и постоянно задаем себе вопрос: «Кто мы такие?». Смыслы, заложенные в сказке «Пиноккио», перекликаются с нашим сегодняшним днем как пример духовного и физического роста человека. Посмотреть с разных сторон на людскую природу, ответить на поставленный вопрос представлялось нам важным. Это спектакль о нас. Пиноккио подчас совершает глупые ошибки, а его надо полюбить, хотя, читая сказку, можно и разозлиться на него, и даже возненавидеть. То, что он в какой-то момент осознает свои просчеты, отличает его от других персонажей. Перед ним открывается путь, по которому он идет к взрослению и очеловечиванию. Подобной дорогой проходит каждый. Бесконечная повторяющаяся история: ты что-то преодолеваешь и опять срываешься, вновь тащишь себя вперед, и снова соскальзываешь. По этой спирали нелегко пройти, но необходимо — не деревянной кукле, а каждому из нас. Думаю, что говорить об этом стоит с детства.

— Где вы играете ваши спектакли? «Пиноккио» пропишется в театре «Ромэн»?

— Спектакль «Идеалисты и циники» по ранним рассказам Чехова мы играем на Симоновской сцене Вахтанговского театра, «#БезКофеина_и_Никотина» — на сцене артистического кафе Март на улице Петровка. «Пиноккио. Сны Улитки» выпустили в театре «Ромэн», где нашли гостеприимный дом и встретили теплый прием. Будем договариваться и с другими площадками, играть в разных местах.

Фотографии: Елена Кондратова.