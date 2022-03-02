«Р» и остальные. Спектакль Юрия Бутусова по мотивам «Ревизора» в театре «Сатирикон». Видеоблог «Культуры».

Пирамиду в Гизе, считающуюся одним из чудес света, изучат с помощью мюоновой томографии, пишет РИА...
Решение об объединении двух площадок принял департамент культуры Москвы, сообщается на официальном с...
Американский актер озвучивания Джон Ди Маджио все-таки согласился озвучить робота Бендера в новом се...
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Программу «Бах и романтическая Франция» исполнит органистка Любовь Носова, сообщает Международный мо...
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Голливудский актер Патрик Стюарт заявил, что его персонаж Профессор Икс появится в «Мультивселенно...
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Срок подачи заявок на участие в конкурсе «Хорошие песни о Санкт-Петербурге» был продлен до 5 марта. ...
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В Санкт-Петербурге начался прием заявок на V Международный архитектурно-дизайнерский конку...
30-я выставка «Ее глазами» откроется в преддверии 8 Марта, сообщили в Пензенской картинной галерее и...
Британская рок-группа Franz Ferdinand заявила, что не сможет выступить в Москве 1 июля из-за текущей...
Стриминговый сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами. Об этом рассказали ист...
Татьяна ФИЛИППОВА
02.03.2022