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«Р» и остальные. Спектакль Юрия Бутусова по мотивам «Ревизора» в театре «Сатирикон». Видеоблог «Культуры».

Татьяна ФИЛИППОВА

02.03.2022

В первом выпуске видеоблога «Культуры»— репортаж нашего обозревателя Татьяны Филипповой о главной премьере минувшей зимы.


Фотография на анонсе: Кирилл Зыков \ АГН Москва.
«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»