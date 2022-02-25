Вечер живой памяти в МАМТе: мемориальный зал, выставка, мечты о прошлом

Елена ФЕДОРЕНКО

В Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко прошел вечер памяти выдающегося хореографа, народного артиста РСФСР Дмитрия Брянцева, который руководил балетной труппой театра с 1985 по 2004 год.

Восемнадцатого февраля 2022 года Дмитрию Брянцеву могло бы исполниться 75 лет. Но летом 2004-го знаменитый 57-летний хореограф бесследно исчез в Чехии, не вернувшись из отпуска. Место главного балетмейстера оставили вакантным — все надеялись на чудо, отгоняя трагические мысли. С человеческой точки зрения принятое решение было безупречным. Несколько сезонов руководство балетом осуществлял худсовет театра. В конце 2007-го пришла горькая весть о трагической гибели Дмитрия Брянцева.

За пролетевшие годы пронзительность горя утихла, и вечер не походил на поминальный ритуал. Напротив, казалось, что Дмитрий Александрович — харизматик, жизнелюб, весельчак и немножко пижон — находится где-то рядом, внимательно следит за происходящим и хитро улыбается. Может, сработала брянцевская энергетика, что поселилась в театре на Большой Дмитровке — это отметил новый директор театра Андрей Борисов. Он не знал Брянцева лично, как и нынешний худрук балетной труппы Лоран Илер, предложивший увековечить память хореографа. Идею поддержало руководство театра — и имя Брянцева присвоили одному из репетиционных залов. Открытие мемориальной таблички на двери балетного класса №3 стало эпиграфом вечера.

Перед его началом гости поспешили в музыкальное фойе, где развернута тематическая выставка, которая открылась в памятный день и продлится до конца марта. На стенах и спускающихся стеклянных ширмах — множество фотографий Дмитрия Брянцева и образов его балетов. Мастер на репетициях, эскизы костюмов и декораций, сцены из спектаклей в Кировском (Мариинском) и Большом театрах, в ансамбле «Молодой балет» и, конечно, в ставшем родным Театре Станиславского: «Конек-Горбунок» и «Браво, Фигаро!», «Девять танго и… Бах» и «Оптимистическая трагедия», «Вечер современной хореографии» и «Корсар», «Одинокий голос человека» и «Отелло», «Скифы», «Ковбои», «Лебединая песня», «Укрощение строптивой», «Призрачный бал», «Суламифь», «Дама с камелиями».

Завлит театра Дмитрий Абаулин — вдохновитель, идеолог, организатор вечера — выстроил сценарий с учетом ритмических и эмоциональных, интонационных и жанровых перепадов. Один из номеров Дмитрия Брянцева назывался «Старая фотография», и метафора «пойманного» мгновения стала лейтмотивом вечера. Участники словно перелистывали старый альбом, оживляя стоп-кадры танцами и рассказами — при всей эфемерности сценических произведений возникал балетный мир хореографа, его судьба. Сценическое повествование сложилось из видеохроники, записей темпераментных обращений Дмитрия Александровича к артистам, фрагментов спектаклей, возникающих на экране, слов коллег, благодарностей родных, танцев солистов — тех, кто работал с Брянцевым, и тех, кто знает о нем по театральным легендам. Возник образ лучезарного человека-творца, стремительно, радостно и азартно шагающего по жизни.

Оптимистичный талант Дмитрия Брянцева вырос на двух великих традициях — петербургской и московской. Как танцовщик он постигал основы классического танца в старейшем Ленинградском хореографическом училище имени Агриппины Вагановой в классе Николая Зубковского, а затем петербургскую строгость «раскрепостил» демократическим вольным московским нравом на балетмейстерском факультете ГИТИСа. Солистом вошел в труппу концертного хореографического ансамбля «Молодой балет», где исполнял номера руководителя коллектива Игоря Моисеева и великого фантазера Касьяна Голейзовского. Там же, в «Молодом балете», поставил свои первые миниатюры, и стало ясно, что родился балетмейстер, чувствующий малую форму, которая так часто ускользает от сочинителей. В 1976 году студент Брянцев победил на Всесоюзном конкурсе балетмейстеров.

А через год появился телебалет «Галатея», следом — «Старое танго» с потрясающей балериной и актрисой Екатериной Максимовой. Брянцев — автор этих нежных, ироничных и эксцентричных фильмов, стал знаменит. Он сам скажет гораздо позднее: «Шлейф того успеха тянется за мной до сих пор…» За признанием последовали предложения — его приглашают к сотрудничеству многие театры. «Гусарская баллада» Тихона Хренникова, поставленная в театре имени Кирова, где он четыре года работал в качестве балетмейстера, почти сразу же была перенесена на сцену Большого. Появляются его авторские работы в разных труппах Ленинграда, Москвы, Софии, на конкурсах артистов балета молодежь исполняет его хореографические номера, и они украшают туры современной хореографии. А примы и премьеры Театра Станиславского устремляются в город на Неве, чтобы увидеть его постановки, и ищут влиятельных лиц, которые могут поспособствовать приходу хореографа в их труппу. Об этом собравшимся рассказала педагог-репетитор, народная артистка РСФСР Галина Крапивина.

Дмитрий Александрович ушел из жизни, когда любимый театр окружали строительные леса, и результатов грандиозной реконструкции, превратившей «Стасик» в один из самых прекрасных театров столицы, не увидел. Гендиректор Большого театра Владимир Урин, с середины 90-х по 2013-й возглавлявший Музтеатр Станиславского, сказал: «Этого театрального дома не было бы, если бы не Дмитрий Александрович». Его посещали опрометчивые идеи, которые он воплощал во благо театра.

Он же, думаю, интуитивно подхватил и продолжил традиции театра. «Брянцев сумел почувствовать эксклюзивность театра, — рассказала выдающаяся прима театра, народная артистка СССР, а сейчас — педагог-репетитор Маргарита Дроздова, — в нашей афише всегда были наряду с классикой спектакли, которые шли только здесь. Так повелось со времен Владимира Бурмейстера, чье творчество — особая страница в летописи Театра Станиславского. Брянцев ставил авторские балеты, многие из них опережали время, и они были только в нашем репертуаре».

Худрук оперной труппы Александр Титель, давний друг Дмитрия Брянцева, благодарно вспомнил эпизоды их счастливой молодости: «Мы вместе работали и вместе отдыхали. Он был незабываемым, а его увлечения непредсказуемыми — охотник, рыболов, любитель подводного плавания, игрок — в нем кипела жажда жизни, его интересовало все». О съемках «Галатеи», об участии Брянцева в балетном конкурсе, о его ранних постановках рассказала Екатерина Белова, автор книги о хореографе. Признанный мастер шутил, что знает свое творчество по этой книге.

Микрофон брали замечательные именитые солисты театра — Владимир Кириллов («при всей внешней яркости и уверенности, он оставался очень ранимым художником; работа с Брянцевым — счастье сотворчества») и Наталья Ледовская («Дмитрий Александрович – энергетически потрясающий человек, он умел слушать и слышать, театр сделал для нас домом — мы здесь жили»). Ирина Черномурова в годы работы Брянцева возглавляла отдел международных и общественных связей Музтеатра. Она поделилась хроникой печальных событий, которые переживали коллеги и друзья Брянцева, когда он не вернулся из Праги, и рассказала о внимании хореографа к артистам и его особой любви к ним.

Взаимность доказали и сами артисты, взволнованно исполнив три любовных дуэта, которые роднит тема ускользающего счастья, в постановке Дмитрия Брянцева. Мечтательно-грустный фрагмент из «Призрачного бала» Наталья Сомова и Георги Смилевски наполнили грезами о романтическом балете и любовными миражами, возникающими как наваждение. Второй дуэт из этого же балета танцевали Оксана Кардаш и Иван Михалев. С верой в душевную красоту и волнениями страсти. Солисты Большого театра Анастасия Винокур и Денис Савин пронзительно и проникновенно исполнили «Романс» на музыку Георгия Свиридова.



Фотографии: Сергей Родионов. Предоставлены МАМТ.

По окончания этого сердечного вечера зрители на миг замерли, потом встали, и грянули овации, а с экрана им навстречу шел улыбающийся Дмитрий Брянцев — человек, сложивший свой чувственный и заразительный театр.