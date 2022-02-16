В Екатеринбурге на фасаде Театра кукол появился Кинетический театр

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

Артисты Театра кукол вернулись на родную сцену после двухлетнего капитального ремонта здания. Подарком горожанам стал уникальный арт-объект «Время чудес».

У екатеринбургского Театра кукол теперь есть новая традиция: встречать зрителей мини-представлением с участием Петрушки и его шести братьев – итальянца Пульчинеллы, англичанина Панча, немца Гансвурста, француза Гиньоля, испанца Дона Кристобаля и чеха Кашпарека. Дети и взрослые собираются перед спектаклем на улице, чтобы увидеть сказку, специально написанную для Кинетического театра. Разноцветные ставни открываются, и движущиеся механические персонажи вместе запускают волшебные часы, извещающие о наступлении «Времени чудес». Премьерные представления Кинетического театра состоялись 11 февраля перед показом спектакля «Алиса/alice.net» - его впервые сыграли на родной сцене после двухлетнего перерыва.

С 2020 года в здании Театра кукол шел капитальный ремонт: чинили кровлю, меняли коммуникации, переоборудовали зрительные залы, установили подъёмники для зрителей с ограниченными возможностями, обновили мебель и многое другое. Финансирование работ осуществлялось в рамках реализации Национального проекта «Культура», а также из муниципального и областного бюджетов. Актеры играли спектакли на сцене бывшего кинотеатра «Колизей» и ждали новоселья.

О том, как изменился екатеринбургский Театр кукол и как создавался арт-объект «Время чудес», корреспондент газеты «Культура» беседовала с директором Петром Стражниковым.

— Как шла работа над Кинетическим театром и в чем оригинальность этого замысла?

- Идея появилась еще лет пять назад. Было несколько попыток ее воплотить и, к счастью, последняя из них увенчалась успехом благодаря содружеству с Екатеринбургским художественным фондом. Сложность была в том, что это эксклюзивный арт-объект, никто до нас таких не делал. Как он будет работать на улице в мороз и в жару, какой должна быть износоустойчивость механизмов – мы решали много технических вопросов. Параллельно шла разработка концепции. Что зритель увидит и поймет из этого небольшого пятиминутного представления? Наш бывший завлит Мария Зырянова написала сказку «Время чудес», которую проиллюстрировали учащиеся гимназии «Арт-Этюд». По сюжету семь героев – Петрушки разных стран – ссорятся. Из-за этого рушится гармония в их сказочном мире и волшебные часы, по которым все сверяли время, останавливаются. Чтобы их починить, все персонажи объединяются, механизм оживает, и всё налаживается – жизнь идет своим привычным руслом. Очень метафоричная история, как мне кажется. Если помните, у Марка Бернеса была песня «Если бы парни всей земли». Так вот вся ее философия - «мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч» - заложена в нашем «Времени чудес». Это наш небольшой вклад в дело народной дипломатии, чтобы через своих национальных героев люди, живущие в разных государствах, научились понимать друг друга и дружить. Сначала мы даже хотели, чтобы мелодию этой песни отбивали куранты часов, но так как помнят ее сейчас в основном представители старшего поколения, было решено отказаться от этой идеи. Действие во время представления сопровождают музыкальные фрагменты из наших спектаклей.

- Можно ли сравнивать екатеринбургский Кинетический театр с механизмом часов Центральном театра кукол Образцова?

- Если вообще уместно проводить какие-то параллели, то принцип работы нашего арт-объекта ближе к тому, как устроены часы на ратуше Староместской площади в Праге. Фигуры появляются в пяти «окнах» - половина на фасаде, который выходит на улице Мамина-Сибиряка, остальные смотрят на улицу Малышева. Высота кукол от 1 м 20 см до 1 м 70 см. Их образы придумала главный художник театра Юлия Селаври. Четыре действия, на которые условно разбито все представление, создавал главный режиссер Евгений Сивко.

- Кинетический театр – не единственное новшество. В здании произошла полная перезагрузка. На ваш взгляд, какие изменения можно считать главными – и с точки зрения зрителей, и с точки зрения артистов?

- Зрители сразу заметят, что интерьеры стали светлее, во всех пространствах театра стало уютнее и комфортнее. Мы наконец-то избавились от подушек, которые раньше раздавались родителям, чтобы они могли повыше посадить ребенка. Сейчас залы оборудованы специальными креслами-трансформерами. Удобнее стало и посетителям с ограниченными физическим возможностями. Театр оснащён пандусами. Кроме того, мы можем принимать сейчас слабовидящих и слабослышащих зрителей. Для слабослышащих зрителей залы оборудованы «звуковой петлёй». А для слабовидящих спектакли «Хармс», «Квартет», «Гуси-лебеди» и «Кукла. Блокадная история» в этом сезоне пройдут с тифлокомментированием. Это стало возможным благодаря гранту благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Кроме того, к нашим трем залам, где мы обычно играем спектакли, в скором времени добавятся еще две локации для представлений – это помещение Музея Петрушки и кафе.

- Какие события состоятся в этом году на обновленной площадке Театра кукол?

- Мы надеемся выпустить три премьерных спектакля, провести в сентябре ХI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», а в ноябре отметить 90-летие нашего Театра кукол. Кроме того, в марте мы едем в Москву на «Золотую маску»! В этом сезоне наш спектакль «Собака-камень» номинирован сразу в двух номинациях главной театральной премии - «Лучшая работа художника» и «Лучший спектакль в театре кукол».

Фотографии предоставлены пресс-службой Театра кукол. Автор фото Евгения Плясунова.