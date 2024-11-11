Синдром Горбачева

Статья опубликована в №10 газеты "Культура" за 2024 год

В октябре Российская армия поставила месячный рекорд по числу освобожденных квадратных километров — более полутысячи. За три последних месяца — полторы тысячи. Это, заметьте, в несколько раз больше, чем за весь прошлый год. И это не какая-то разовая аномалия — темпы постоянно нарастают. Если раньше мы могли неделями биться, по выражению одного военблогера, «за избушку лесника», теперь темпы наступления порой составляют до 5 км в день. Возможно, я чересчур оптимистичен, но, похоже, камень наконец-то покатился под гору — все быстрее и быстрее.

Не нужно быть военным гуру, чтобы понимать причины. Первая и основная — накопленный за два года опыт реальных боевых действий. Качество переходит в количество, ошибки в навыки и общефронтовое искусство. Наша армия в последние месяцы освоила новую, более утонченную тактику наступления, заранее выискивая у противника слабые места и обходя укрепленные районы, окружая их, вынуждая врага или сдаваться, или отходить. Вторая, такая же очевидная причина — Украина истощается. Да, это большая даже по мировым меркам страна, и не случайно именно ее готовили как таран, которым можно было бы сокрушить Россию. Но украинские ресурсы, пусть пока еще и обильно подпитываемые из-за границы, на исходе. Картины, когда людоловы в форме хомутают посреди улицы пятидесятилетних мужиков, дабы уже через неделю как скот отправить на убой, не только чудовищны, но и символичны. Не случайно Запад, почуяв запах падали, уже воротит нос от Зеленского. Да, слова прежние, про НАТО, про поддержку, — но поток денег и оружия все тоньше, все жиже. А впереди еще и зима.

Вывод? Дело сделано, осталось недолго, Украина вот-вот рухнет? На мой взгляд, напротив — начинается самое сложное. Когда ты уже начал дожимать ситуацию в свою пользу и у тебя появилось то самое ощущение «победы», порой очень непросто выбрать момент, чтобы эту самую победу на самом деле зафиксировать. Попробую сформулировать еще более просто — когда ты побеждаешь, важно довести дело до точки реальной победы, а не ограничиться одним лишь ощущением, которое потом легко выветрится. Уверен — все наши и враги, и даже партнеры в ближайшие месяцы предпримут максимум усилий, дабы убедить нас в том, что «победа» уже достигнута, Россия всем все доказала и продолжать военные действия нет никакого смысла.

В истории обнаруживается немало примеров опасности иллюзорных побед. Классическим примером того, когда уступки и даже предательство национальных интересов искусно маскировались под «достижения», является советская внешняя политика второй половины 80-х годов XX века. Я бы назвал это «синдромом Горбачева» — по имени главного действующего лица той и трагедии, и одновременно в чем-то и дешевой комедии. Сюжет хорошо известен — наивного, недалекого Горбачева в буквальном смысле несколько лет «разводили». Только платил за это не он сам, а сотни миллионов других людей (кстати, продолжаем платить до сих пор, тот же самый русско-украинский братоубийственный конфликт — прямое следствие когда-то сделанного Горбачевым).

«Разводка» начиналась классически — приехавшего на Запад Горбачева водили по лучшим магазинам, показали банкомат, подарили кредитную карточку. Заодно ненавязчиво внушили мысль — никаких реальных оснований для противостояния СССР и Запада нет, все это «наследие сталинизма». Если отказаться от «старых догм» и «начать сотрудничать», все счастливо и богато заживут в «едином безопасном мире». Под «старые догмы» попадал не только марксизм-ленинизм, но и ядерное оружие, сильная Советская армия, Варшавский оборонительный пакт и разделенная Германия. Характерно, что при том каждый шаг по сдаче позиций СССР подавался на Западе — и у нас тоже, попробуй напиши плохо о генсеке — как «победа Советского Союза», «прорыв», «движение к обновлению». А генсека лично поощряли какой-нибудь премией или медалькой. Горбачев фактически жил в созданном для него выдуманном, шизофреническом мире, где СССР якобы укреплял свои международные позиции, удовлетворяя новые и новые требования Запада. В реальности же все было точно наоборот. Страна шла к катастрофе, к миллионам убитых и не родившихся. Кровь, как я уже писал, льется до сих пор. А Горбачев лет двадцать назад получил заслуженную награду — медаль США «За победу в холодной войне». Медали он откровенно радовался — видимо, уже совсем ничего не соображал.

Нынешнее положение России в этом смысле тоже крайне уязвимо — никто, кроме нас самих, не заинтересован в том, чтобы дело дошло до нашей безоговорочной победы.

С Западом все и так понятно — сильнейший удар по имиджу с последствиями по всему миру, бессмысленно потраченные деньги (и большие деньги), многократно укрепившаяся Российская армия на пороге НАТО. Дабы не допустить этого, будет сделано все, чтобы под видом «горькой победы России» сохранить анти-Россию Украину, желательно при том заморозив боевые действия по линии фронта и даже не отдав нам целиком новых регионов. А дальше — ждать, когда «уйдет Путин» и, возможно, появится какой-нибудь «новый Горбачев», который снова все сдаст. Именно такая стратегия открыто обсуждается сегодня на страницах западной прессы разного рода аналитиками.

Однако и страны «глобального юга», приславшие своих представителей на саммит БРИКС в октябре в Казань, тоже наверняка будут подталкивать нас к «миру ради мира», особо не размышляя над тем, достигла ли Россия своих целей или нет. Почему? Начнем с обычной, человеческой мотивации — война, особенно грозящая перерасти в мировую, пугает. Просто хочется, чтобы она завершилась как можно скорее. Бразильцы или индусы чувствуют это именно так. По большому счету, они не размышляют над причинами российско-украинского конфликта или над сценариями того, что произойдет, если заморозить его «прямо сейчас по линии фронта». Их совсем не беспокоит факт разделенности русского народа и его угнетения постсоветскими националистами. Просто — хватит драться, перестаньте, скажите «ми-и-и-ир». Подход этот вполне понятен, если вспомнить, что ни Индия, ни Бразилия в новейшей истории не принимали полноценного участия в каком-либо крупном военном конфликте.

Мотивация Китая более сложная — и мы должны ясно себе ее представлять, чувствуя китайцев своим локтем. Во-первых, Китай точно так же не заинтересован в продолжении конфликта и тем более его разрастании. Китай не военная держава — торговая. Его ясный всем план — сгруппировать вокруг себя остальные страны мира через торговлю и инвестиции, опутать их стальной сетью транспортных и промышленных цепочек. В мире, где все решает военная сила, Китай, при всех своих военных возможностях, будет чувствовать себя неуютно. Второй важный момент — Китай в стратегической перспективе точно так же не заинтересован в чрезмерном усилении России. Ничего личного, просто логика геополитики. Наша однозначная победа над Украиной и рост влияния на всем постсоветском пространстве — явно не лучший сценарий для Китая.

Да, я представляю себе в общих чертах основы внешнеполитических отношений — однако, поверьте, есть вопросы, в которых нельзя идти на уступки. Наш народ однозначно воспринимает происходящее как тот самый «экзистенциальный конфликт» — с западными представлениями относительно того, как должен быть устроен мир. Понять, прочувствовать, в чем для нашего народа заключается та самая «победа», вовсе не так уж сложно, для того не нужно проводить референдум, достаточно поговорить с солдатами на фронте. Американцы и немцы, даже индусы с китайцами — не те, кто должен решать, когда и где закончится происходящее сегодня на Украине.

Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"