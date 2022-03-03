Причастие буйвола в модерновом исполнении

Мир Запада учил нас свободе мнений и плюрализму. Однако его собственные шаги в отношении российских деятелей культуры напомнили многим не лучшие времена середины XX века.

Борьба свободного Запада с дирижером В. А. Гергиевым привлекла особое внимание не потому, что злоключения Гергиева уникальны. Только в классическом музыкальном репертуаре отменились — по идейно-политическим соображениям принимающей стороны — выступления не менее знаменитых пианиста Д. Л. Мацуева и сопрано А. Ю. Нетребко. А также гастроли балетной труппы Большого театра в лондонском Ковент-Гарден.

В неклассическом, попсовом жанре ситуация ничуть не лучше. Из тех же идеологических соображений, которые овладели приглашающими, EBU (Европейский вещательный союз) запретил участие русских в певческом конкурсе «Евровидение». С иной точки зрения, потеря для художества невелика, «Евровидение» давно уже полная жуть и лють, где выставляются женомужи и прочие чудесные создания, но с точки зрения формально-правовой ситуация одна и та же.

Будь ты знаменитый дирижер, будь ты безвестный женомуж, но если ты представляешь Россию, тебе говорят: «Изыди!»

Сходная картина наблюдается в спорте — если атлеты из России неповинны в допинге, так повинны в агрессии и все равно должны пойти прочь. См. последние решения МОК и международных футбольных федераций.

А также и в науке. Труды ученых из России — будь даже эти ученые быстрыми разумом Невтонами — не принимаются к публикации международными журналами. Тут еще надо сказать спасибо отечественным чиновникам, которые поставили ученую карьеру в жесткую зависимость от количества публикаций на английском языке. Будь ты хоть Менделеев, хоть Ландау, но если публикаций нет — а теперь и не будет, то и поди прочь, невежда.

Но случай с Гергиевым уже совершенно химически чистый. По нему можно студентов учить, как дела делаются.

Миланский мэр — отнюдь не музыкант и даже не минкультовский чиновник – Джузеппе Сало выставил дирижеру ультиматум. «В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения, иначе нам придется прекратить сотрудничество». Гергиев отказался, и вместо него «Пиковой дамой» с 5 по 13 марта будет дирижировать другой уроженец Осетии, Т. К. Зангиев. Вероятно, он более четко определил свою позицию и произвел отмежевание.

От Милана — к Нью-Йорку. Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр объявили, что Янник Незе-Сеген заменит Гергиева в руководстве Венским филармоническим оркестром в трех концертах с пятницы, 25 февраля, по воскресенье, 27 февраля. Не будет в Карнеги-холле и Мацуева.

И, наконец, Мюнхенская филармония. Тоже не музыкант, а крепкий хозяйственник, мюнхенский бургомистр Райтер послал Гергиеву письмо: «Вместе с представителями оркестра Мюнхенской филармонии я ожидаю от вас как от главного дирижера оркестра явных знаков дистанцирования от противоречащей международному праву спецоперации против Украины. Мы ждем от вас ясного сигнала для всех нас: для руководства города, для общественности, а также для музыкантш и музыкантов Мюнхенской филармонии. Мы будем ждать до понедельника, 28 февраля. Если этого сигнала не поступит, мы вынуждены будем прекратить наши договорные отношения с вами как с главным дирижером». Kurz und gut. Или же:

«То был приятный, благородный,

Короткий вызов, иль картель».

Дирижер не ответил, и договорные отношения с ним были прекращены. Радушен Мюнхен наш не всегда.

То есть, получив ясный призыв разоружиться перед партией (знакомо ли это выражение нашей общественности, склонной поминать Сталина и сталинские времена по поводу и без повода?), Гергиев отказался, не отрекся от своего президента, чем проявил свою вражеское нутро. А если враг не сдается, его уничтожают.

Впрочем, что мы сразу о т. Сталине. Нацификация Германии в 30-е гг. XX в., именуемая также национальным возрождением, происходила по тем же лекалам — «Отрекись или…». Не сразу же в KZ отправлять, сперва можно лишить работы, причем вне зависимости от того, звезда ты или не звезда. Или не лишить, если ты, как великий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, проявил благоразумие и ради музыки (о, только ради музыки) принял причастие буйвола. Причастная чаша и сейчас, как видим, полна.

А если причащаться нет охоты, что ж — «Незаменимых у нас нет». Этот афоризм корифея всех наук и сейчас вполне доходен до итальянского и немецкого начальства.