Прощание с «толмачами»

В январе информагентства разразились новостью — страну покидает, чувствуя «угрозу ареста», «писатель Виктор Шендерович» (признан в России иностранным агентом). Единственное, что меня здесь зацепило, это слово «писатель». Насколько я помню, г-н Шендерович запомнился большинству наших соотечественников вовсе не прозаическими/поэтическими экзерсисами. Между тем, у людей, чьи фамилии на слуху благодаря незабвенному «Эху Москвы», приключилась по сему поводу настоящая истерика. Мол, и лучшие люди уезжают, и диктатура вот-вот грядет (видно, Шендерович — это лучший индикатор ее явления), и вообще — куда катится Россия, под откос!В январе же в медиапространство был вброшен другой «ужасный факт» — за последние несколько лет Россию покинули полторы тысячи «свободных журналистов», и это самая настоящая «национальная трагедия». О «трагедии» и ее масштабах, правда, я узнал из соцсетей — из комментариев бывшего коллеги, что сам уехал в Ригу работать на одно из СМИ-иноагентов. В самом деле, сам о себе не расскажешь — никто и не узнает.Между тем, на мой взгляд, мы наблюдаем вполне естественный процесс. Если коротко, то он описывается известной идиомой про тонущий корабль. В качестве корабля здесь выступает, правда, не собственно Россия, а то ее умирающее воплощение, что было явлено миру в начале 90-х, когда новоявленная РФ полностью отказалась от собственной субъектности и фактически перешла под внешнее управление. Вот с тех самых пор в стране разрастался и креп особый класс людей — «толмачей», выступавших в качестве своеобразных идейных посредников между Россией и Западом, через которых нам 24/7 транслировали, как именно надо строить пресловутые демократию и рыночную экономику. Формально, конечно, представители этого класса входили в интеллигенцию и могли быть кем угодно — журналистами, преподавателями вуза, политиками. Однако всех их объединяла высокая степень идеологической заряженности, часто переходящая в агрессию и истерию, а также прямо-таки оруэлловская уверенность в правоте всего, что исходит «оттуда» и, напротив, презрение, нередко даже ненависть к русской истории и традициям.Почему же класс «толмачей», этой антинациональной интеллигенции, столь стремительно разрастался и вскоре занял доминирующие позиции не только в сфере общественных наук или в журналистике, но и, например, в литературе? Начнем с того, что быть «толмачом» на каком-то этапе было весьма выгодно. Это означало зарубежные гранты, поездки, контакты с иностранными компаниями, что приходили в Россию. Когда остальная страна прозябала в нищете, «толмачи», напротив, чувствовали себя весьма неплохо. Кроме того, как ни парадоксально, благоденствие этого класса до поры до времени всячески поддерживалось и сверху. Россия довольно долго пыталась добиться взаимности у Запада, любой ценой стать своей в клубе избранных. Наличие подобной прозападной интеллектуальной и культурной прослойки в обществе было важным «доказательством» того, что наша страна стала «такой как надо». Не случайно на определенном этапе практически все медийно раскрученные персоны из «интеллектуально-культурной элиты» представляли именно так называемый либеральный лагерь. Атавизмом тех заигрываний с «толмачами» является, например, такой странный факт, что государство в лице «Газпрома» до сих пор содержит «Эхо Москвы», и бюджет данной конторы с известной репутацией, по сообщениям СМИ, составляет полмиллиарда рублей в год.Но, как известно, с определенного момента пути России и Запада начали кардинально расходиться. Мы, если утрировать, перестали бездомной собачкой бежать рядом с сапогами белого господина, дабы он приютил нас и накормил, а задумались о своих собственных интересах. Так как в сложившейся формуле отношений интересы со стороны России явно не были предусмотрены, начали множиться разногласия, пошел процесс быстрого отчуждения. И, чем слабее становилась наша взаимосвязь, вернее зависимость от Запада, тем меньше была потребность государства в классе «толмачей». Более того, в условиях приближающегося конфликта с западным блоком, возможно, даже «горячего», «толмачи» способны стать серьезным фактором внутренней дестабилизации, а потому крайне опасны.Таким образом, процессы, когда антинациональная интеллигенция волей-неволей отправляется на ПМЖ туда, где находится ее «источник вдохновения», весьма логичны. В перспективе условия для нее в России будут становиться все более «невыносимыми», и финансово, и с точки зрения разного рода юридических ограничений. Истерика по поводу диктатуры, которую мы слышим в последние месяцы, связана как раз с тем, что «толмачи» начали осознавать — в России будущего у них, похоже, нет. Россия окончательно расстается с Западом, уходит в свободное плавание. И, хотя идеологическая составляющая этого процесса сформирована пока очень туманно, вряд ли то будут мантры про демократию и рынок.В этом смысле очень характерна еще одна январская новость. Некий «Конгресс интеллигенции» (если найдете в интернете список фамилий, сразу поймете, о ком речь) призвал российские власти в срочном порядке «подать заявку на вступление в НАТО». С точки зрения политики — конечно, полный идиотизм. А вот если иметь в виду ухудшающееся положение класса «толмачей» — явный крик отчаяния. Впрочем, «вступить в НАТО» в личном порядке нет никаких проблем, у нас открытая страна. Только не забудьте сделать нужную прививку от ковида.