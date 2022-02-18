Как спасти русскую литературу?

Год назад вышел номер газеты «Культура», посвященный русской литературе, ее настоящему и возможному будущему.

Тогда мы констатировали весьма печальное состояние предмета наших исследований, во многом обусловленное тем, что на протяжении долгих лет «куратором» литературы со стороны государства выступало агентство «Роспечать», ведомство, ответственное вообще-то за развитие медиасреды. Удивительным образом совпало так, что сразу вслед за той нашей публикацией в правительстве приняли решение «Роспечать» ликвидировать. Появилась надежда, что наконец-то в отечественной литературе начнутся позитивные перемены.



Увы, расформирование «Роспечати» не привело ни к какому прорыву, так как на том, собственно, все и завершилось. Теперь русской литературой просто-напросто занимается департамент, входящий в Министерство цифрового развития (!). То есть и де-факто, и де-юре статус литературы для государственной машины стал еще ниже. Думаю, это вполне отражает представления влиятельных чиновников о том, что, в отличие от XIX столетия или советской эпохи, литература сегодня не имеет заметного воздействия на «массы». Поэтому и заниматься ею особо не надо, пусть потихоньку сама угасает. Мы вот лучше будем «развивать соцсети», «воспитывать блогеров-патриотов» и «снимать духоподъемные видосы».



Наши местные западопоклонники любят сравнивать российское государство с Левиафаном. Мне оно представляется скорее в виде слона. Слона бесполезно убеждать в чем-то, у него всегда собственное мнение — в силу своей массы и значимости. Думаю, рано или поздно государство все-таки придет к выводу, что литературу нельзя заменить «блогерами», так как те не способны создавать сложносочиненных, многомерных смыслов, вокруг которых и выстраивается национальная матрица. Но когда этот благословенный момент наступит и сколько времени мы потеряем до того — никто не ведает. Потому уверен — нужно уже сейчас начинать процесс «спасения литературы» снизу.



Но для начала — несколько широких мазков на тему того, что собой представляет отечественная литература в данный момент и почему за нее так тревожно. Если не углубляться в детали и не называть имен, то здесь происходят те же самые процессы, что и в обществе в целом. Атомизация, дробление, распад на «тусовки для своих», в рамках которых работают локальные «базары тщеславия» с дележом неизвестных большинству россиян литературных премий. Соответственно, драматично измельчал и масштаб проблем, к которым обращаются писатели, обеднел и опростился язык. Возможно, потому за пределами бывшего СССР современную отечественную литературу никто толком не знает, никакого авторитета у нее там нет. Литературная критика умерла, место ценителя-критика занял «книжный блогер», который на самом деле маркетолог, иногда официально работающий на конкретное издательство. Издательства уже скорее предпочитают работать не с какими-то там писателями, а со «звездами соцсетей», так как у тех есть готовая аудитория из подписчиков. Читатель, в свою очередь, все хуже ориентируется в том, что же такое литература, все реже покупает книги и постоянно норовит урвать «что-нибудь бесплатное» в интернете.



Все это во многом неизбежные последствия настигшего нас «большого технологического взрыва», который перестроил всю систему информационного взаимодействия внутри общества. Если продолжить аналогии со взрывом, мы утонули сейчас в созданном им «пылевом облаке» и пребываем в состоянии почти что нулевой видимости. Информации невероятно много, критерии ее ценности сомнительны (количество лайков и т.п.), она, как правило, ничего не стоит или стоит крайне дешево. Когда «пыль» уляжется — совершенно непонятно. У многих думающих людей есть ощущение, что нынешняя информационная модель ведет к стремительной социальной энтропии, но рефлексия о том может занять не одно десятилетие. Что же в таком случае возможно предпринять?



Здесь, как ни странно, я хотел бы обратиться к теме нашего номера, вернее, к одному из важнейших аспектов коллекционирования сегодня — способности удерживать человека в материальном, историческом мире. Мне кажется, первый шаг к восстановлению влиятельности литературы в обществе — это возвращение прежнего статуса материальной, напечатанной книге. Да, надо четко это сформулировать — книга, та, что обладает реальной творческой ценностью, обязательно должна быть напечатана, должна обрести материальную форму. Это позволит четко отделить ее от блогов, графоманства и информационного интернет-мусора, придать ей особый избранный статус.



Конечно же, первичен не сам факт данной «материализации», акт скорее символический, а объединение вокруг идеи возрождения русской литературы единомышленников — писателей, издателей, государственных деятелей, читателей, готовых платить деньги за качественные книги. Именно это «ядро», так или иначе формализовав себя, могло бы работать как сито, отсеивающее среди новинок шелуху и рекомендующее читателю то, что, собственно, и можно отнести к литературе. Технически, может быть, даже с помощью банального приложения на смартфоне. Даже несколько сот тысяч читателей вполне могли бы создать «альтернативный книжный рынок» и поддерживать не один десяток действительно талантливых и важных для русской культуры писателей. А модельные библиотеки, которые Минкультуры строит сейчас по всей стране, вполне способны стать инфраструктурной основой для этого нового движения, местом встреч любителей настоящей литературы, обсуждений, привлечения новых участников.



Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писатель



Материал опубликован в №11 газеты "Культура" за 2021 год