Мы с тобой одной крови, ты и я!

О новом цикле «Хроники Бладрейха» Морвейн Ветер. Философская фантастика на актуальную тему

В этом мире его самым крупным материком когда-то правили благородные и светлые Солнечные эльфы: им светило Солнце и давало силу. Силу доблести и силу магии, силу любви и силу честности. Но благородные эльфы забыли, зачем они создавали свою державу – и рассорились, решая, кто из них достойнее, а королевство распалось… И тогда объединять его пришли другие – и другими методами…

Это – поступивший в ведущие книжные магазины в прошедшем, 2021 году цикл «Хроники Бладрейха» Морвейн Ветер. Пять книг: «Трофей», «Невеста певчего смерти», «Владыка сумеречной башни», «Вкус твоей крови», «Кровь королевы». Атрибутика: внешне – эльфы, вампиры, мечи и маги… По сути, политическая философия или философская фантастика: распад и воссоединение, раздоры и братство, и то, что разделяет, и что объединяет, - родство по происхождению или дух и дело.

Это не мир сказки, это – наш мир, описанный в метафорах и иносказаниях, хотя и таких, что каждое – предельно прозрачно и подчас не нужно прилагать усилий, чтобы увидеть сегодняшнюю политическую реальность: что в народе, отказавшемся говорить на общем языке, что в молодом королевстве, где новый правитель устраняет давшего ему власть престарелого короля и устраивает междоусобицу, чтобы скрыть, что на деле власть должна была со временем перейти не к нему, а к дочери старого короля… Время гибели старых королевств, когда пересматриваются границы и рушатся прежние нормы, отрицается казавшееся вечным и утверждается новое - и не всегда к лучшему.

«Хроники Бладрейха» - не про вампиров и эльфов, а про единство и противостояние.

Провинций Солнечного эльфийского королевства было много, и эльфы были разными.

Солнечные – оставались самыми сильными и не отреклись от древних знаний. И были уверены, что их королевство является самым истинным – только другое они уже не признавали.

Лесные увлеклись философией единства с природой, любви ко всему живому, – и отказались от государства, заменив его власть властью своих общин… Лунные заключили союз с демонами, жившими за Вратами Ночи, обменяв свою идентичность на комфорт жизни, причем все время враждовали и наносили удары в спину и друг другу, и тем соседям, кого пытались покорить. Сумеречные – несли в себе кровь драконов, были бесстрашными бойцами, но не могли разобраться с враждой собственных кланов. Дроу - ушли под землю, сохранив только оборонные крепости и утонув в борьбе между матриархальными жрицами - и королевами, пытавшимися сохранить светскую власть...

Когда-то они вместе создали этот мир, сделав его великим, но создав, рассорились, твердя об особой значимости своих отличий.

Собственно, так оно и происходит в жизни: из разрозненных племен создаются державы и одновременно создается история и традиция этой державности. Пока идет объединение – оно само становится целью. Когда оно достигнуто, и держава достигает вершины – эта цель исчезает и ее место занимает традиция. Но если эта традиция не дополняется новой целью – она не выдерживает тяжести того, что должна держать. Объединения прошлым недостаточно, в нем есть и то, что объединяет, и то, что разъединяет, и доброе, и злое. И когда нет единства в целях – ощущение прошлого начинает творить фантомы, рождающие вражду.

Книги цикла о том, что однажды достигнутое величие и сила – окажутся миражом, если это величие объединено только прошлым, традициями и языком. Но поставив в центр внимания свои отличия от тех, с кем раньше был един – народ начинает погружаться в междоусобицу сам: отделившись от целого, начинает делиться на части, кланы, семьи – которые тоже начинают тонуть в спорах о том, кто в семье старше.

Трагедии «Хроник» о том, что даже общая культура не сохраняет единство – самые кровопролитные войны – религиозные и гражданские – всегда оказывалось войнами между представителями одной культуры. И в «Хрониках» Морвейн Ветер это и оказывается на первом плане: больше всех враждуют именно те, кто, казалось бы, должен был бы быть наиболее близок друг другу. Если создавший Державу народ устает нести ее тяжесть и платить за свою силу – находится другой народ, принимающий на себя эту миссию. И победа оказывается за ним – если он оказывается он способен создавать вокруг себя единство тех, кто прежнее единство утратил.

И однажды, на окраине – возник Бладрейх. Держава вампиров, начавшая подчинять эльфийские земли. Вампиры были едины: едины общей кровью. И были готовы каждому, кем бы он ни был - дать место и Общее Дело в своем Братстве Крови. Пугающий, на первый взгляд, образ вампиров использован, чтобы ввести метафору единства крови. Только и здесь иносказание, главное в другом: «вампиры» Морвейн Ветер – это те, кто воссоздает единство для утонувших во вражде из-за собственных, подчас мнимых, отличий. Собственно, были ли они вампирами? Они не отбирали кровь силой – речь, скорее, о добровольном обмене, неком иносказании идеи общей крови, обмене кровью как общем объединяющем начале. «Вампиры» сохраняют ее в хрустальных сосудах: идея единой системы переливания крови.

«Кровь» в «Бладрейхе» - лишь метафора: не предопределенное единство расы или происхождения, - добровольное единство выбора и служения, «братство по духу» и «братство по делу, которому ты служишь».

Опять-таки, дело не в эльфах и вампирах: дело в разнице между теми, кто враждует, кичясь своими клановыми различиями, и теми, кто стремится к единству, включая в свою общность всех, принимающих общность цели и дела: вне зависимости от происхождения, клановой принадлежности и иных различий. Для Империи не важно, кем ты был раньше: вампиром, эльфом Солнца или эльфом Луны, человеком, - важно, кем ты готов стать и готов ли ты подчинить себя Делу и Цели созидания и объединения. К цели может приобщиться каждый, кто ее разделает и готов ей служить.

В гражданах Бладрейха текла единая кровь, через нее они делились друг с другом энергией жизни и магией, которая рождалась из обмена кровью и в актах любви. Эльфы ее сменили на вражду. У вампиров обмен кровью не дает силы, если происходит вне любви.

Во всех книгах цикла – это соединение Целей, Крови, Любви. Там, где жили благородные и чтившие обычаи эльфы – всегда лилась кровь, а братья предавали братьев. Там, куда приходила Империя Крови – строились города, исчезали разбойники и утверждался мир. И когда Дело Империи попытался поставить на службу себе самому очередной правитель - его остановили и сместили Древние: хранившие Единство «вампиры» из числа тех, кто помнил, для чего все это было начато, и для чего они создали свое Братство общей крови и общего дела.

И вспоминается и Маугли, с его девизом: «Мы с тобой одной крови, ты и я!», и Александр Богданов с его «Красной звездой», описавший победившее на Марсе гармоничное общество бессмертия, основанное на справедливости и системе всеобщего переливания крови, дающее мир, единство и вечную молодость. Кстати, именно он, реализуя эту идею – и создал в СССР единую систему спасения людей переливанием крови. Можно гадать, читал автор цикла, Морвейн Ветер, роман или другие труды Богданова, но его «вампиры» - бессмертны, как становятся практически бессмертными и те, кого они приобщают к единству и кому отдают свою кровь. Потому что вампиры «обращают» не забирая у обращаемых их кровь, а отдавая им свою.

Их единство «по крови» - не расистская «нация крови» и не воспроизведение «учения крови» Державы Властьмании из «Фаэтов» Александра Казанцева. А дело и смыслы, ставшие жизнью принявших сторону Империи, - объединить земли и народы, растерянные Светлым королевством.. Возродить разрушенные города и замки и построить новые, на место соперничества кланов – принести содружество творцов и строителей, на место любви по расчету – поставить любовь и братство, вернуть древние знания, растерянные ссорящимися эльфами – и дать всем силу древних магов.

Это книги о том, что если мир разбит и расколот, то он должен быть объединен. И побеждает не одновременное изолированное существование многих ссорящихся общностей и культур, а создание покрывающего их интеграционного начала, создание того, что нивелирует их различие и образует из него их многообразное единство – обеспечивая их Воссоединение, Мир и Созидание.

А фэнтези – это просто язык. Которым можно развлекать, – но можно заставлять задуматься, озвучивая философские смыслы.