Нобелевка за счастье

Нобелевка - это всегда месседж. Наступило время «тихой» поэзии? Почему нет, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, когда каждый оказался наедине с собой.



(Перевод И. Мизрахи.)



Нас приучили, что Нобелевка должна выдаваться за что-то выдающееся. Черные дыры, расшифровка генома. По умолчанию подразумевается, что и в области литературы автор должен быть под стать: выдающийся, а не типично-бытовой, чего не скрывает формулировка награждения: «За точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное существование во всеобщее». Читай, мы вытащили что-то серое и очень обыкновенное и превратили это серое во всеобщее, вручив премию.



Нашим либералам выбор особенно не понравился. Дмитрий Быков сказал бубубу. Остальные сказали: у нынешней лауреатки - никаких гражданских подвигов. Не лесбиянка, не феминистка, не лидер кружковщины в духе «возьмемся за руки друзья и скажем Путину нельзя». В основном, все какой-то «шорох мышей» да «шепот травы». Несолидно.



Патриотам нашей родины тоже не зашла. Луиза пишет верлибром. У меня в ленте сразу два деятеля разразились одинаковыми постами по поводу того, что стихи без рифмы и верлибры - это дно и так написать каждый может, а вот попробуй-ка засунуть в оправу из амфибрахиев что-то там.



А я, кстати, не против верлибров. Другой вопрос, что у нас эти верлибры сложно переводить и непонятно, как это делать.



Все это я думала эмоционально рассказать и уже заготовила соотвествующую машинку. Но перед этим решила еще раз пролистать творчество Глюк. На этот раз - в оригинале. Открыла - и - к удивлению для себя - не смогла оторваться. Английский мой плохой, но даже через барьер плохого английского от этих стихотворений повеяло чем-то таким настоящим, трогательным и честным, чего не было в немногочисленных переводах. Может быть, сыграла роль тема. Я читала в переводах природно-остраненные стихи, а вдруг напала на очень личное.



Фотография в парке. Героиня смахивает пыль, но чем сильнее вытирает, тем глубже становятся тени и меньше света на снимке. Соломоновская притча про двух женщин деливших одного ребенка - превращается в притчу про мать, разрывающуюся между двумя взрослыми дочерьми, требующими внимания. Кто настоящая дочь? Та, что просит внимания или та, что отойдет и оставит мать в покое?



И особенно зацепил «Снег». Маленькая девочка идет с папой в цирк и папа сажает ее к себе на плечи. Он хочет сделать так, чтобы дочери было лучше видно, а она смотрит вперед, ей холодно и ветер бьет в лицо. Но она вглядывается в пустоту, в мир, который был миром ее отца. Бытовое событие в стихотворении Глюк становится метафорой. Что-то вроде детей как перископов мертвецов, как писал Андрей Вознесенский. И что-то о том, что «все мы в урочный час недолюбили тех, кто провожали нас», как писала поэт Майя Никулина.



Произвел впечатление спокойный тон автора: не красуется, не смотрит в зеркало на себя, говорит внятно, не стараясь понравиться или произвести впечатление. Быть равной самому себе, сохранить поэзию, которая видна даже через незнакомый язык... Нет, определенно, я не могу ругать Луизу Глюк.



Мне услышался Арсений Тарковский. Та же тихая семейная лирика, без громких выступлений и выпадов. С необычным ритмом и дыханием автора. У Тарковского ведь тоже немало верлибров и звучат они не менее причудливо.



Я в детстве заболел

От голода и страха. Корку с губ

Сдеру — и губы облизну; запомнил

Прохладный и солоноватый вкус.

А всё иду, а всё иду, иду,

Сижу на лестнице в парадном, греюсь,

Иду себе в бреду, как под дуду

За крысоловом в реку, сяду — греюсь

На лестнице; и так знобит и эдак.

А мать стоит, рукою манит, будто

Невдалеке, а подойти нельзя:

Чуть подойду — стоит в семи шагах,

Рукою манит; подойду — стоит

В семи шагах, рукою манит.



Вот почему Тарковский, даже в виде верлибром нам заходит, а зарубежные верлибры в переводе на русский - нет? Может быть, дело в том, что в стихотворении главное - музыка? Литературовед Михаил Гаспаров описал интересный факт. Все написанное пятистопным хореем - будет посвящено теме пути, одиночества: «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова, или «Гул затих, я вышел на подмостки» Пастернака, или даже «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Так работает механизм культурной памяти. Определенный ритм несет определенный смысл. Но наша матрица может не совпадать с матрицами носителей других культурных кодов. Примерно то же о верлибре. Если у Глюк они ложатся на сердце рядового американца, то у нас - не ложатся. Может быть, задача переводчика верлибра - найти подходящий ритмический рисунок? Ради эксперимента попробовала попробовала провести эксперимент, не меняя смысла, чуть поменять звучание стихотворения Глюк. Что получилось - выкладываю в конце.



После прочтения английской версии стихотворений, подумалось, что в выборе Нобелевского комитета что-то есть. Все-таки поэзия - искусство сложное. Никакой поэт не приходится по вкусу с первого раза. Читателю преподносят стихи выступлениями, кино, песнями. Так и наш гениальный Тарковский пришел с фильмом сына. А до этого малоизвестный американский поэт Эмили Дикинсон, с которой любят сравнивать нынешнюю Нобелевскую лауреатку - с фильмом «Выбор Софи» с Мэрил Стрип в главной роли. И даже трудно перечислить всех, кто пиарил в последнее время американского поэта Уоллеса Стивенса с его хрестоматийной «Красной тачкой». (Из самого последнего вспоминается фильм «Патерсон» Джима Джармуша.)



Может быть, придет время зазвучать с экранов поэзии Луизы Глюк. А если и не придет - то показателен сам выбор «тетеньки из хора». Нобелевка - это всегда месседж. Наступило время «тихой» поэзии? Почему нет, учитывая нынешнюю ситуацию, когда грянула пандемия и каждый оказался наедине с собой. Чем спасаться? Ответ - писать стихи.



В одном из ее стихотворений, посвященных смерти матери, говорится о том, что в страшный момент жизни героиня нашла утешенье в песне, которую пела за окном чешская женщина Мария. Эта песня была невообразимо грустная, в ней пелось о том, что человек остался один-одинешенек, но, как ни странно, героиня нашла в этой песне опору. Такая опора и в безумно одиноких и грустных стихотворениях Глюк. Они не депрессивные, в них есть радость и утешение. Может быть, символично и поэтично, что фамилия автора переводится с немецкого как «счастье». Хочу думать, что, Нобелевку дали за счастье. За поиск счастья, за призрак счастья.



Ноктюрн



Прошлой ночью мама умерла.

Мамы никогда не умирают.

И пришла зима, пришла зима

Через много дней пришла,

но все же.

Месяц май. Десятого числа.

Гиацинт уже расцвел за домом...

И Мария пела во дворе,

Пела песню чешскую Мария.

Что-то вроде: Одинешенька

Никого на свете не осталось,

Опустело у меня внутри.

Поднималась запахи земли.

В раковине чашки оставались

Вымытые чашки, просто я

Не успела разложить по полкам...

А Мария пела во дворе

И белье с веревки собирала

Жесткие и белые листы

Как прямоугольный лунный свет.

"Я осталась одинешенька"

Так теперь звучало утешенье.

Месяц май, десятого числа.

Был вчера девятым, неужели.

Ты еще спала в своей постели,

Как воздушный шарик голова,

Две руки на белом одеяле.



Снег



В последних числах декабря с отцом

(Меня он посадил на плечи)

Идем в Нью-Йоркский цирк.

Холодный ветер колется в лицо,

Над шпалами бумажные клочки.

Отцу меня не видно. Он замрет

Со мною на плечах,

А я вперед

на пустоту смотрю и изучаю.

Я помню,

как смотрю и изучаю,

Стараясь поглотить его собой -

холодный мир,

который знал отца.

А снег кружит и нет ему конца.

Летает мимо нас и хороводы водит.

А снег кружит над нашею семьей,

Но не соединяется с землей.



Расскажу я про казус, который со мной случился. Как и многие, я, конечно, понятия не имела, кто такая нынешняя нобелевская лауреатка Луиза Глюк. Кажется, из моих френдов ее знала только живущая в Америке Полина Барскова, которая написала, что на их улице праздник, потому что Глюк - «очень высоко по/читаемый поэт». Судя по всему, высокопочитаемый у них там, на родине.Луизе - 77 лет, она действительно получила все лучшие американские премии, преподает в Йельском университете поэтическое мастерство, а в этом году получила премию Тумаса Транстрёмера. Но при всех заслугах, она никогда не считалась поэтессой выдающейся. Скорее - голос из хора университетской поэзии. Что говорить, даже по раскладу букмекеров уступала Улицкой и была где-то на двадцатых местах. Наши граждане и поэты в том числе – даже подобиделись и отметили, что чувствуют себя неогороженными тундрами, ибо столько лет живут, ни о какой Луизе Глюк слыхом не слыхивали. Про тундру, кстати, неспроста сказали, у Глюк все творчество немножко растительного толка:Что другие нашли для себя в искусстве,я нашла в природе. Что другие нашлив земной любви, я нашла в природе, - говорит нам автор в переводе Ивана Соколова.Названия книг у Глюк тоже растительные: «Дикий ирис», «Луга». А переводили ее на русский мало, хватит пальцев на одной руке пересчитать, сколько стихотворений, а то, что что я читала - не зацепило. Спасибо, конечно, что не феминистка и не пишет про трудные аспекты женской физиологии, но в целом это - «чудесный танец звезд на все, на все похожий». Хорошо, но скучновато. «Последовательно-аполлоническая поэзия», как говорят в таких случаях:Когда-то я верила в Тебя. И посадила смоковницу.Здесь, в Вермонте,где почти нет лета. И загадала: если приживется,значит, Ты есть.Оказалось, что Тебя нет.