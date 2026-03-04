Конкурс «Золотой колос 2026» объявил прием заявок

Молодые специалисты в области архитектуры и градостроительства приглашаются к участию в конкурсе «Золотой колос 2026», передает пресс-служба Минкультуры России.



В этом году участникам предстоит разработать проекты развития территории ВДНХ, а также площадок в регионах России.





Жюри оценит работы, посвященные работе с объектами культурного наследия. Среди номинаций: «Гармония традиций и инноваций», которая отметит баланс между исторической преемственностью и современными решениями; «Сохранение через развитие», посвященная интеграции новых функций при проведении реставрационных работ; а также «Лучшее прочтение исторического контекста», где будет оцениваться глубина понимания истории места и ее отражение в проекте.





Участникам конкурса, среди которых архитекторы, дизайнеры и строители, предстоит представить концепции объемно-планировочного решения здания фестивально-ярмарочного центра на ВДНХ. География конкурса в 2026 году расширена: в него включены региональные площадки — поселок городского типа Мокшан в Пензенской области и город Воркута в Республике Коми.



