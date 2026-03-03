Вышел финальный трейлер фильма «Коты Эрмитажа 2»

Кинокомпания «Наше кино» представила финальный трейлер анимационного фильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала».



Фильм расскажет о новом захватывающем приключении пушистых хранителей культурного наследия.





По сюжету, исследуя укромные уголки и подсобные помещения Эрмитажа, неугомонный мышь Морис находит древний папирус. Артефакт содержит инструкцию, способную привести своего обладателя к Джинну, который исполняет любые желания. Находка становится началом большой экспедиции: пушисто-ушастой команде предстоит отправиться в Египет. Героям нужно не заблудиться в лабиринтах величественных пирамид, выяснить, водятся ли в Ниле крокодилы, и тщательно исследовать каждый выступ древних храмов Луксора.





В новом фильме поклонников ждет обновленный актерский состав. Голос Клеопатре подарит Дарья Блохина, а за кошечку Оливку будет мурлыкать актриса Снежана Самохина. При этом зрители вновь услышат и полюбившиеся голоса: Роман Курцын вернется к роли харизматичного кота Винсента, а Диомид Виноградов вновь перевоплотится в любознательного мыша Мориса.



