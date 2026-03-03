В Москве восстановят парадные двери Третьяковской галереи

В Москве продолжаются работы по восстановлению парадных дверей главного здания Государственной Третьяковской галереи, расположенного в Лаврушинском переулке.



Памятник архитектуры федерального значения вновь обретет исторический облик входной группы, передает департамент культурного наследия Москвы.





Как сообщил руководитель департамента Алексей Емельянов, специалисты уже приступили к реставрации резных элементов и воссозданию дверных полотен из дуба.



«Государственная Третьяковская галерея — один из крупнейших художественных музеев мира. Эмблемой здания галереи является знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, напоминающий сказочный терем. Сейчас специалисты реставрируют в мастерских резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна из дуба парадного входа легендарной Третьяковки. Все работы ведутся под контролем Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения», — отметил Емельянов.





Существующие дверные полотна были установлены в 1980-х годах во время масштабной реконструкции музея. Тогда подлинные двери, украшавшие вход с 1904 года, демонтировали и передали на хранение в фонды галереи. За четыре десятилетия деревянные конструкции износились: на них появились трещины, потертости и стерся лак.





Реставраторы воссоздадут дверные полотна на производстве, максимально сохранив исторические резные детали. Недостающие элементы будут изготовлены заново по оригинальным образцам. Особое внимание уделят подлинным кованым ручкам начала XX века. После завершения всех работ деревянные поверхности обработают антисептиком и огнезащитным составом. Планируется, что полностью восстановленные двери встретят посетителей весной 2026 года.



