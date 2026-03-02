Умер актер и театральный деятель Арвид Зеланд

Актер, театральный деятель, педагог и бывший художественный руководитель Национального театра Карелии Арвид Зеланд скончался после продолжительной болезни.



Об этом сообщил Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), где он занимал пост первого проректора.





«1 марта 2026 года ушел из жизни первый проректор — проректор по учебной работе, доцент кафедры актерского искусства РГИСИ Арвид Михайлович Зеланд», — говорится в сообщении вуза.



О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.





Почти вся профессиональная жизнь Арвида Зеланда связана с театральным институтом на Моховой. В 1989 году он окончил ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), а в 2006-м вернулся в его стены в качестве педагога на кафедру актерского искусства, воспитав несколько поколений артистов. С 2025 года он занимал должность первого проректора по учебной работе.





В разные годы Зеланд возглавлял Национальный театр Республики Карелия в Петрозаводске. Там же стартовала его педагогическая биография — в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.





В фильмографии Арвида Зеланда — роли в популярных сериалах «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Невский» и другие проекты.



