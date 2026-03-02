Стартовал прием заявок на конкурс короткометражек ФПРК

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе короткометражных фильмов. Конкурс проводится Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).



К участию приглашаются кинематографисты, работающие в неигровом жанре.





Подать заявку можно до 29 марта 2026 года включительно. Ключевым нововведением этого года стала отдельная номинация для экспериментального неигрового кино.





Призовой фонд будет распределен между 50 проектами традиционных неигровых фильмов хронометражем от 15 до 40 минут и 10 проектами экспериментальных неигровых картин продолжительностью от 7 до 25 минут.





Важным условием для участников является региональный состав съемочных групп: не менее 60% специалистов должны представлять регионы России. Оставшиеся 40% могут быть кинематографистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.





Для претендентов предусмотрена система начисления дополнительных баллов. П



