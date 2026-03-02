В Саратове открылась выставка «Фронтовой блокнот»

В саратовском Музее истории специальной военной операции открылась новая экспозиция «Фронтовой блокнот», передает минкультуры региона.



Центральными экспонатами выставки стали графические работы, выполненные участником СВО, ефрейтором Евгением Николаевичем Широбоковым. Военнослужащий контрактной службы, известный под позывным «Художник», представил зрителям серию зарисовок, созданных в перерывах между боевыми задачами.





Евгений Широбоков родился в 1988 году в Усть-Каменогорске. До армии он работал водолазом в службе спасения. В 2013 году, получив российское гражданство и переехав в Новосибирск, он заключил контракт с Вооруженными силами РФ. Сейчас ефрейтор служит водителем в медицинском отряде специального назначения. В своих работах автор запечатлел будни сослуживцев, сцены эвакуации раненых, детали солдатского быта и пейзажи местности. Рисунки он делал прямо на ходу — по пути в госпиталь или к месту дислокации подразделения.





Первыми посетителями обновленной выставки в Саратове стали учащиеся местных школ и гимназий.





«Эти работы — продолжение великой традиции фронтовых зарисовок, заложенной в годы Великой Отечественной войны. Солдат с блокнотом — это оружие правды, которое помогает сохранять память о цене мира и мужестве наших защитников. Патриотизм проявляется не только в бою, но и в сохранении исторических событий для будущих поколений. Изучая рисунки и фотографии, мы укрепляем связь времен и воспитываем настоящих патриотов», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.



