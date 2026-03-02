«Сказка о царе Салтане» стала лидером российского проката по итогам выходных

Первую строчку рейтинга российского проката по итогам выходных занял новый фильм Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».



Фильм собрал 255,2 млн рублей. Картина рассказывает о молодом правителе, который нашел свое счастье с девушкой из простой семьи. Свадьба состоялась в тот же вечер, а двух ее сестер царь забрал во дворец в услужение. Однако завистливые родственницы не могут смириться с удачей сестры и начинают плести интриги. В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.





Совсем немного уступила сказке военная драма «Красавица» режиссера Антона Богданова, которая расположилась на второй позиции с результатом 247,4 млн рублей. События ленты разворачиваются в блокадном Ленинграде 1941 года. Старшина Николай Светлов после тяжелого ранения попадает в зоосад, где сотрудники ежедневно совершают незаметный, но великий подвиг, пытаясь спасти животных от голода. Центральное место в этой истории занимает бегемотиха по кличке Красавица. Главные роли исполнили Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие.



