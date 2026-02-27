В московском госпитале прошла акция «Гитара для Победы»

В московском госпитале состоялась творческая встреча, приуроченная ко Дню защитника Отечества, передает пресс-служба Минкультуры России.



Участие в мероприятии приняли сотрудники Минкультуры России, выпускники программы «Капитаны культуры» и активисты движения «Молодежь в культуре».





Для раненых бойцов выступил музыкант, ветеран специальной военной операции и артист лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Кульминацией визита стала передача госпиталю очередной партии инструментов: артист лично подписал гитары, собранные в рамках одноименной акции.



