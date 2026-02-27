В Москве 3 марта стартует IX Международный Великопостный хоровой фестиваль

С 3 марта по 5 апреля 2026 года в Москве при поддержке Министерства культуры РФ пройдет IX Международный Великопостный хоровой фестиваль.





В течение месяца лучшие хоровые коллективы страны представят слушателям шедевры русской духовной музыки в концертных залах и храмах столицы. Организаторами фестиваля выступают ведущие культурные фонды при поддержке Московской консерватории, департамента культуры Москвы, Москонцерта и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси.





Торжественное открытие фестиваля состоится 3 марта в Большом зале Московской консерватории. Будет представлен концерт шедевров русской духовной музыки. Под управлением дирижеров Льва Конторовича и Михаила Котельникова прозвучат Литургия «Запечатленный ангел» Родиона Щедрина и «Братское поминовение» Александра Кастальского, приуроченное к 170-летию со дня рождения композитора.





В программе примут участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, Московский Синодальный хор, а также праздничный хор «Артос» и ансамбль «Колокола России».





Также в программе фестиваля запланированы концерты старинной музыки, выступления молодежных хоров и международная научная конференция, посвященная истории русской духовной музыки. Одним из ключевых событий станет исполнение «Всенощного бдения» Рахманинова 14 марта в храме на Большой Ордынке в рамках православного богослужения.





Завершится музыкальный форум 5 апреля большим концертом «Музыка небесных сфер» в Соборной палате ПСТГУ. В этот вечер для зрителей выступят Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева.



