Креативная экономика шире, чем кажется

Понятие креативных индустрий как сферы, где создаются и коммерциализируются результаты интеллектуальной деятельности, крайне важно, особенно в реалиях платформизации и бума нейросетей. Отсюда необходимость в правовой защите новых объектов вроде неструктурированных данных, рациональных налогах и доступных инвестициях.



К такому выводу пришли участники Форума по креативной экономике в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

Фото предоставлено пресс-службой РЦИС

Как отметил президент РСПП Александр Шохин, благодаря усилиям председателя Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, в законе 2024 года креативные индустрии были увязаны с интеллектуальной собственностью: «Есть художественная самодеятельность, а есть серьезный бизнес, основанный на создании и использовании креативного продукта. Нам крайне важно, чтобы нематериальные активы становились объектом инвестиций, выступали в качестве залога и, конечно, эффективного защищались».Креативная экономика шире привычных представлений о творческих индустриях, так как включает все, что основано на создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, например прикладную науку и инновации. На это обратил внимание Андрей Кричевский: «Наука — крупнейший поставщик результатов интеллектуальной деятельности. Единственная проблема в том, что там порой разгильдяйски относятся к учету этих результатов, их защите и коммерциализации».Он подчеркнул: для того чтобы экономика развивалась за счет индустрий, основанных на интеллектуальной собственности, важно применять рациональную систему налогообложения, адаптированную к новым цепочкам создания стоимости, расширять доступ к кредитованию под залог нематериальных активов и совершенствовать систему охраны, в частности искать подходы к охране неструктурированных данных, брендов, форматов производства. Не так давно был принят подготовленный при участии РЦИС закон о «сиротских» произведениях, ожидает второго чтения закон о «софт-патентах». Все это направлено непосредственно на развитие креативной экономики.При этом очевидные проблемы креативного экспорта — 14-й пакет европейских санкций прямо запрещает регистрацию российской промышленной и коммерческой собственности в ЕС — купируются как открытием азиатских и ближневосточных рынков, так и ростом внутреннего спроса. «Бурный рост российских стримингов на фоне ухода западных платформ, лейблов и артистов показывает, что многие игроки только укрепились. Так что с учетом роста внутреннего рынка баланс скорее положительный», — заключил он.27% выручки креативных индустрий приходится на цифровые платформы, отметил председатель Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский: «Сегодня под платформы перестраивается не только логистика, но и сама креативная мысль компаний, осознающих, что музыка будет реализовываться через стриминг, а дизайнерский продукт — через маркетплейсы. Именно через платформы может осуществляться креативный экспорт».Гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов отметил, что большинство подходов к креативным индустриям изначально обкатывались в регионах: первый центр развития — в Ульяновске, первая концепция — в Якутии, первый закон — в ХМАО. Федеральный закон наделяет регионы существенными полномочиями по поддержке творческого бизнеса, однако, региональные законы пока что ограничиваются общими фразами, посетовал он: «Доходит до того, что весь закон изложен на одной странице как некий синопсис того, что могло бы быть».На деле практики поддержки креативных индустрий остаются разрозненными, где-то за них отвечает региональный Минэк, где-то — по-прежнему Минкульт, где-то в дело вовлечена торгово-промышленная палата, где-то школа креативных индустрий. В этом смысле важно, чтобы чиновники на местах могли выделить главное. «Креативная экономика — это экономика интеллектуальной собственности, а это выпадает из общей повестки в силу сложности. Поэтому так важно заниматься популяризацией, рассказывать о возможностях защиты и коммерциализации интеллектуальных прав, в том числе на платформах», — отметил он.В заключение встречи была вручена премия РСПП в области деловой журналистики. Ее лауреатами в разных номинациях стали специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, газета «Коммерсант — Урал», президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и другие.