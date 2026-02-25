Сериал «Время Счастливых» выйдет 5 марта
Платформы Start и Okko объявили дату премьеры нового проекта — семейной драмы «Время Счастливых».
Многосерийный фильм, главные роли в котором исполнили Тихон Жизневский и Ольга Лерман, станет доступен зрителям с 5 марта. Действие картины развернется одновременно в трех временных периодах.
Сюжет рассказывает о семье Счастливых, на протяжении почти тридцати лет живущей в квартире под номером 13. В прошлом этой семьи хранятся измена, трагическая потеря сына и застарелый подростковый конфликт между детьми, который с годами лишь обострился. В центре повествования — попытка родных людей сохранить связь и понять, что семья остается тем местом, где можно найти опору, несмотря ни на какие обстоятельства.
Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В актерский состав картины также вошли Вадим Соснин, Евгения Леонова, Софья Аржаных, Виктория Заболотная, Анна Завтур, Екатерина Решнова, Сергей Новосад и другие артисты.
Фото: кадр видео