Фестиваль циркового искусства «Идол-2026» стартует в Москве 30 мая
В Москве объявлены даты проведения юбилейного X Международного фестиваля циркового искусства «Идол-2026».
Масштабное событие пройдет под руководством народных артистов России Аскольда и Эдгарда Запашных на площадке Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
Масштабное событие пройдет под руководством народных артистов России Аскольда и Эдгарда Запашных на площадке Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
О подготовке к смотру рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Фестиваль стартует 30 мая и продлится до 12 июля. Все конкурсные и гала-представления будут проходить в сопровождении балета Большого Московского цирка.
Участниками юбилейного форума станут 170 цирковых артистов из 12 стран. Свое мастерство продемонстрируют представители Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Традиционно оценивать выступления будут не только члены профессионального жюри, но и представители средств массовой информации, а также сами зрители.
Соревновательная часть фестиваля стартует 4 июня. Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 июня. С 10 июня гости цирка смогут увидеть гала-шоу с участием лауреатов и обладателей главных призов.
Фестиваль циркового искусства «Идол» проводится в Москве с 2013 года. Каждый сезон организаторы готовят новую концепцию и оригинальное тематическое оформление.
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"