Фестиваль циркового искусства «Идол-2026» стартует в Москве 30 мая

В Москве объявлены даты проведения юбилейного X Международного фестиваля циркового искусства «Идол-2026».



Масштабное событие пройдет под руководством народных артистов России Аскольда и Эдгарда Запашных на площадке Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.





О подготовке к смотру рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Фестиваль стартует 30 мая и продлится до 12 июля. Все конкурсные и гала-представления будут проходить в сопровождении балета Большого Московского цирка.





Участниками юбилейного форума станут 170 цирковых артистов из 12 стран. Свое мастерство продемонстрируют представители Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Традиционно оценивать выступления будут не только члены профессионального жюри, но и представители средств массовой информации, а также сами зрители.





Соревновательная часть фестиваля стартует 4 июня. Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 июня. С 10 июня гости цирка смогут увидеть гала-шоу с участием лауреатов и обладателей главных призов.



