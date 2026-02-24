Работы мастеров Бурятии, Калмыкии и Монголии представят на выставке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ откроется выставка «Три степи. Одно небо».





Проект в художественном центре им. Ц.С. Сампилова представит Национальный музей республики. Масштабный выставочный проект посвящен культурному единству народов, связанных общими историческими корнями и духовными традициями.



В экспозиции будет представлено уникальное собрание живописи и декоративно-прикладного искусства, объединяющее работы мастеров Бурятии, Калмыкии и Монголии. Выставка позволит зрителям прикоснуться к богатому наследию, сформированному внутри общей языковой семьи, сообщает республиканское министерство культуры.









Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии Проект включает разделы, посвященные искусству Калмыкии, Монголии и Бурятии. На выставке представлены работы художников Киштанова, Дадуева, Тимур-Очир и многих других мастеров.







