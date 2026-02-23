Ольга Любимова поздравила россиян с Днем защитника Отечества
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем защитника Отечества.
«Мы благодарим ветеранов и тех, кто сегодня верно служит своей стране. Ваша преданность Отчизне, смелость и бескорыстие вдохновляют и напоминают нам, что такое настоящий героизм. Стремление к справедливости и храбрость, которые вы демонстрируете, служат для нас нравственным ориентиром», — сказала министр в поздравлении.
Глава ведомства отметила, что духовная поддержка защитников Отечества и патриотическое воспитание невозможны без культуры.
«Театральные постановки, концерты, фильмы, книги и просветительские проекты помогают людям всех возрастов изучать историю и узнавать имена своих героев. Этот праздник показывает, что сила духа и единство помогут нам преодолеть любые испытания», — сказала министр.
Ольга Любимова пожелала гражданам благополучия и душевных сил.
«Мы благодарим ветеранов и тех, кто сегодня верно служит своей стране. Ваша преданность Отчизне, смелость и бескорыстие вдохновляют и напоминают нам, что такое настоящий героизм. Стремление к справедливости и храбрость, которые вы демонстрируете, служат для нас нравственным ориентиром», — сказала министр в поздравлении.
Глава ведомства отметила, что духовная поддержка защитников Отечества и патриотическое воспитание невозможны без культуры.
«Театральные постановки, концерты, фильмы, книги и просветительские проекты помогают людям всех возрастов изучать историю и узнавать имена своих героев. Этот праздник показывает, что сила духа и единство помогут нам преодолеть любые испытания», — сказала министр.
Ольга Любимова пожелала гражданам благополучия и душевных сил.
Фото: max.ru/olga_b_lyubimova