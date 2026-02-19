В Петербурге стартовал прием заявок на конкурс «Сохранить»
В Петербурге начался прием заявок на конкурс плакатов о сохранении исторического наследия «Сохранить».
Инициаторами конкурса в 2026 году выступают Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Организатором выступает Государственный музей городской скульптуры.
Основная цель конкурса — через искусство плаката привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия города и борьбе с вандализмом.
Инициаторами конкурса в 2026 году выступают Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Организатором выступает Государственный музей городской скульптуры.
Основная цель конкурса — через искусство плаката привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия города и борьбе с вандализмом.
В этом году организаторы предлагают участникам три темы для творческого осмысления. Первая и главная тема — «Хрупкость твердого». По словам начальника отдела «Невский, 19» Государственного музея городской скульптуры Наталии Яблонской, это словосочетание родилось в музее и точно отражает важность бережного отношения к скульптуре. Вторая тема — «Место встречи», которая посвящена личному взаимодействию человека с городской средой и памятниками. Самая широкая тема конкурса — «Музей, в котором мы живем».
Организаторы подчеркивают, что серьезный урон скульптурному наследию Петербурга наносят не только влажный климат и неблагоприятная среда мегаполиса, но и действия вандалов. Часто люди, натирая памятники «на удачу» или забираясь на них для эффектных фотографий, не осознают катастрофических последствий своих поступков для экспонатов Музея городской скульптуры. Конкурс «Сохранить» призван не только обозначить проблему неосознанного вандализма, но и привлечь к ее решению творческую молодежь города.
Фото: Freepik