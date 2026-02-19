В Петербурге стартовал прием заявок на конкурс «Сохранить»

В Петербурге начался прием заявок на конкурс плакатов о сохранении исторического наследия «Сохранить».



Инициаторами конкурса в 2026 году выступают Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Организатором выступает Государственный музей городской скульптуры.



Основная цель конкурса — через искусство плаката привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия города и борьбе с вандализмом.





В этом году организаторы предлагают участникам три темы для творческого осмысления. Первая и главная тема — «Хрупкость твердого». По словам начальника отдела «Невский, 19» Государственного музея городской скульптуры Наталии Яблонской, это словосочетание родилось в музее и точно отражает важность бережного отношения к скульптуре. Вторая тема — «Место встречи», которая посвящена личному взаимодействию человека с городской средой и памятниками. Самая широкая тема конкурса — «Музей, в котором мы живем».



