В Пекине открылся фестиваль «Московская Масленица»
В китайском парке «Чаоян» 19 февраля открылся фестиваль «Московская Масленица». Мероприятие продлится четыре дня, сообщает портал мэра Москвы.
Для жителей и гостей китайской столицы подготовили насыщенную программу. На площадках фестиваля работают фотозоны и ярмарка, проходят мастер-классы.
На площадке созданы арт-объекты: мельница, самовар, матрешка и зеркало, работает интерактивная фотозона «Усадьба Москвы». Гости фестиваля могут отправиться в VR-экскурсии по улицам российской столицы. Для посетителей также работает караоке-автобус, где можно спеть русские песни на китайском языке.
В гастрономической зоне гостей угощают блинами с разнообразными начинками, пирожками, пельменями и горячими напитками. Музыкальную часть фестиваля обеспечивают Московский казачий хор и ансамбль русской песни «Разгуляй».
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы