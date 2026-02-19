В Пекине открылся фестиваль «Московская Масленица»

В китайском парке «Чаоян» 19 февраля открылся фестиваль «Московская Масленица». Мероприятие продлится четыре дня, сообщает портал мэра Москвы.





Для жителей и гостей китайской столицы подготовили насыщенную программу. На площадках фестиваля работают фотозоны и ярмарка, проходят мастер-классы.



На площадке созданы арт-объекты: мельница, самовар, матрешка и зеркало, работает интерактивная фотозона «Усадьба Москвы». Гости фестиваля могут отправиться в VR-экскурсии по улицам российской столицы. Для посетителей также работает караоке-автобус, где можно спеть русские песни на китайском языке.



