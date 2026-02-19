Умер актер «Секретных материалов» Том Нунэн
Американский актер и режиссер Том Нунэн скончался в возрасте 74 лет.
Как сообщает британская газета Daily Mail, артист ушел из жизни 14 февраля 2026 года.
Как сообщает британская газета Daily Mail, артист ушел из жизни 14 февраля 2026 года.
Печальную новость подтвердила его коллега Карен Силлас, которая опубликовала пост в социальной сети.
«Мой дорогой друг и коллега по съемочной площадке, Том Нунэн, мирно ушел из жизни в День святого Валентина в 2026 году», — написала Силлас.
«Мой дорогой друг и коллега по съемочной площадке, Том Нунэн, мирно ушел из жизни в День святого Валентина в 2026 году», — написала Силлас.
Том Нунэн родился в 1951 году в штате Коннектикут. Широкому зрителю он запомнился по роли в фантастическом боевике «Робокоп 2», вышедшем на экраны в 1990 году. Однако фильмография актера насчитывает множество известных картин. Он снимался в криминальной драме «Схватка» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в комедийном боевике «Последний киногерой» с Арнольдом Шварценеггером, а также в фильме Джима Джармуша «Таинственный поезд». Среди других его работ — триллер «Иллюзия убийства», драма «Глория», сериал «Секретные материалы».
Фото: кадр из фильма «Секретные материалы»