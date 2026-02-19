Умер актер «Секретных материалов» Том Нунэн

Американский актер и режиссер Том Нунэн скончался в возрасте 74 лет.

Как сообщает британская газета Daily Mail, артист ушел из жизни 14 февраля 2026 года.

Печальную новость подтвердила его коллега Карен Силлас, которая опубликовала пост в социальной сети.

«Мой дорогой друг и коллега по съемочной площадке, Том Нунэн, мирно ушел из жизни в День святого Валентина в 2026 году», — написала Силлас.

Том Нунэн родился в 1951 году в штате Коннектикут. Широкому зрителю он запомнился по роли в фантастическом боевике «Робокоп 2», вышедшем на экраны в 1990 году. Однако фильмография актера насчитывает множество известных картин. Он снимался в криминальной драме «Схватка» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, в комедийном боевике «Последний киногерой» с Арнольдом Шварценеггером, а также в фильме Джима Джармуша «Таинственный поезд». Среди других его работ — триллер «Иллюзия убийства», драма «Глория», сериал «Секретные материалы».

Фото: кадр из фильма «Секретные материалы»