Умер актер «Секретных материалов» Том Нунэн

Американский актер и режиссер Том Нунэн скончался в возрасте 74 лет.



Как сообщает британская газета Daily Mail, артист ушел из жизни 14 февраля 2026 года.





Печальную новость подтвердила его коллега Карен Силлас, которая опубликовала пост в социальной сети.



«Мой дорогой друг и коллега по съемочной площадке, Том Нунэн, мирно ушел из жизни в День святого Валентина в 2026 году», — написала Силлас.



