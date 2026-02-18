Стартовали съемки нового медицинского сериала «Пироговка»
В Москве началось производство многосерийной медицинской мелодрамы «Пироговка».
Проект объединит напряженные истории спасения пациентов и запутанные личные драмы героев за стенами элитной клиники, сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
Проект объединит напряженные истории спасения пациентов и запутанные личные драмы героев за стенами элитной клиники, сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
За производство проекта отвечают онлайн-кинотеатр Иви и «Кинокомпания братьев Андреасян». Продюсерами ленты выступили Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.
Режиссерское кресло занял Гога Мамаджанян. Авторами сценария стали Ерзия Ертлес, Анна Старченко, Марина Старченко и Далер Мурзагалиев.
Режиссерское кресло занял Гога Мамаджанян. Авторами сценария стали Ерзия Ертлес, Анна Старченко, Марина Старченко и Далер Мурзагалиев.
В актерский состав вошли Андрей Андреев, Ирина Туманцева, Иван Батарев, Стас Румянцев, Алиса Кот и другие артисты.
Фото: АПКиТ/Иви