Дни культуры России в Катаре посетили более 6 тысяч человек
Дни культуры России в Катаре посетили более 6 тысяч человек. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Мы благодарны жителям и гостям Катара за неподдельный интерес к нашей культуре и традициям. История культурного обмена России и Катара строится на основе взаимного уважения и единого стремления сохранить свое уникальное наследие», — приводит слова Ольги Любимовой пресс-служба Минкультуры.
По словам министра, в 2028 году планируется провести масштабную обменную программу мероприятий к 40-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
В рамках Дней культуры России в Катаре прошли концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
Фото: max.ru/mincultrussia