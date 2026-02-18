Дни культуры России в Катаре посетили более 6 тысяч человек

Фото: max.ru/mincultrussia

«Мы благодарны жителям и гостям Катара за неподдельный интерес к нашей культуре и традициям. История культурного обмена России и Катара строится на основе взаимного уважения и единого стремления сохранить свое уникальное наследие», — приводит слова Ольги Любимовой пресс-служба Минкультуры.По словам министра, в 2028 году планируется провести масштабную обменную программу мероприятий к 40-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.В рамках Дней культуры России в Катаре прошли концерты, мастер-классы и другие мероприятия.