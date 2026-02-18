В Новосибирске открылась масштабная выставка «Импрессионисты в Сибири»
Новосибирский государственный художественный музей представил выставку «Импрессионисты в Сибири».
Масштабный проект организован совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина при поддержке Минкультуры России и Аппарата полпреда президента РФ в СФО, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Посетители увидят уникальную коллекцию произведений из Пушкинского музея. В экспозиции собраны 30 полотен, принадлежащих кисти известнейших мастеров: Гюстава Курбе, Альфреда Сислея, Поля Сезанна, Анри Матисса, Альбера Марке и других художников», — говорится в сообщении, опубликованном в Mах.
Ранее выставка была показана в Омске. Ее увидят также жители Кемерова, Абакана, Красноярска и Иркутска.
