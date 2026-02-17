Звезды мировой оперы выступят на юбилейном вечере Агунды Кулаевой в Большом театре

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра России 28 февраля состоится гала-концерт, приуроченный к юбилею ведущей солистки труппы, заслуженной артистки России Агунды Кулаевой.





В этот вечер главную сцену страны разделят с именинницей звезды мировой оперы Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Участие в концерте также примут Симфонический оркестр и Хор Большого театра. За дирижёрским пультом — маэстро Валерий Гергиев. Ведущий вечера — музыкальный критик Артём Варгафтик.





Программа концерта включает как шедевры русской, так и зарубежной оперной классики. Первое отделение откроется увертюрой Михаила Глинки к опере «Руслан и Людмила». Публика услышит арию Иоанны из «Орлеанской девы» Петра Чайковского, дуэт Наташи и Сони из «Войны и мира» Прокофьева и сцену из первого акта «Царской невесты» Римского-Корсакова. Кульминацией первой части станет дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича из «Князя Игоря» Бородина с Алексеем Татаринцевым, за которым последует сцена у фонтана из «Бориса Годунова» Мусоргского с участием Олега Долгова.





Второе отделение посвящено итальянской и французской музыке. Агунда Кулаева и Хибла Герзмава исполнят дуэт из «Анны Болейн» Доницетти. Фрагменты из «Дона Карлоса» Верди представят Эльчин Азизов и Гузель Шарипова. Дуэт Сантуцци и Альфио из «Сельской чести» Масканьи Кулаева споет с Игорем Головатенко. Ильдар Абдразаков предстанет в образе Мефистофеля в куплетах из «Фауста» Гуно. В дуэте Амнерис и Радамеса из «Аиды» Верди на сцену выйдет Иван Гынгазов. Вершиной вечера станет четвертый акт оперы «Кармен» Жоржа Бизе.



