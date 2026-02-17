Фильм «Красавица» о подвиге сотрудников ленинградского зоосада в блокаду выйдет 19 февраля
В четверг, 19 февраля, на экраны выходит художественный фильм «Красавица», посвященный истории Ленинградского зоосада в годы Великой Отечественной войны.
В центре сюжета — судьба старшины Николая Светлова. После полученной контузии он попадает в зоосад, где живет бегемот по имени Красавица. Доброта и бескорыстная любовь к животным помогают смотрителям сохранить тепло человеческих душ и дарят надежду всем жителям блокадного Ленинграда.
Съемки картины проводились при содействии Кинокомиссии Санкт-Петербурга, сообщает комитет по культуре Петербурга.
До 28 февраля в Ленинградском зоопарке проходит выставка «Внимание! В кадре блокадный зоопарк». В экспозиции представлен в том числе реквизит со съемок фильма.
Фото: кадр из фильма "Красавица"