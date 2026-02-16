В музее Пушкина и его филиалах пройдет фестиваль искусств «Москва. Пушкин. Февральские вечера»

Традиционный фестиваль искусств «Москва. Пушкин. Февральские вечера» пройдет с 17 февраля по 2 марта в Государственном музее А.С. Пушкина и его филиалах, передает департамент культуры Москвы.



Мероприятие посвящено свадьбе поэта с Натальей Гончаровой. Для гостей подготовили литературные вечера, спектакли с участием артистов театра и кино, концерты известных коллективов.





Фестиваль развернется на четырех площадках: в основном здании на Пречистенке, Доме-музее В.Л. Пушкина (Старая Басманная), Доме-музее И.С. Тургенева (Остоженка) и Мемориальной квартире на Арбате.



Усадебный двор музея 18 февраля представят лирические сцены из оперы «Евгений Онегин». Выступят студенты и симфонический оркестр консерватории под управлением Джереми Уолкера. 24 февраля — концерт-спектакль «Наш Пушкин» от ансамбля Дмитрия Покровского. 27 февраля там покажут спектакль «Метель» по «Повестям Белкина» с участием студии «АкТер». 28 февраля пройдет программа «Чайковский в гостях у Пушкина» в исполнении лауреатов конкурсов.





В концертном зале 20 февраля состоится литературная программа «Наш Пушкин» на основе поэзии Цветаевой и Окуджавы. Отрывки прочтут актрисы театра «Модернъ». 22 февраля — вечер романсов «Я помню чудное мгновенье...» от солистов Москонцерта. 25 февраля пройдет вечер «Вахтанговская школа в музее А.С. Пушкина». 1 марта студенты ГИТИСа представят спектакль «Барышня-крестьянка».





В Доме-музее В.Л. Пушкина 21 февраля состоится литературный концерт «Чувства добрые я лирой пробуждал» в исполнении студентов Театра автора. В Доме-музее И.С. Тургенева 21 февраля Государственный квартет имени Чайковского исполнит произведения Моцарта.



