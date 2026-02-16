Скончалась оперная певица Людмила Юрченко

Фото: Freepik

Информацию о смерти оперной дивы распространила пресс-служба Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко в социальных сетях.«Национальная опера Украины в глубокой скорби: в возрасте 83 лет отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко», — говорится в сообщении театра.В учреждении напомнили о ключевых партиях в репертуаре артистки. Среди ее главных образов — Настя в «Тарасе Бульбе», Джемма в «Ярославе Мудром», Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе, партии в «Аиде», «Набукко», «Трубадуре».Людмила Юрченко являлась воспитанницей Киевской консерватории. Ее творческая жизнь на сцене Национальной оперы Украины продолжалась более четырех десятилетий: с 1969 по 2011 год.