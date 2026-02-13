30 работ фронтовика Шикина представлены на выставке в Музее Победы

В Музее Победы 13 февраля открылась выставка «Линии жизни и войны».



В экспозиции представлено около 30 работ фронтовика Алексея Герасимовича Шикина.





«Алексей Шикин родился в деревне Каменка Ершовского района Саратовской области в 1925 году. После начала Великой Отечественной войны был призван на службу, играл в полковом оркестре. В 1944 году получил серьезное осколочное ранение в ногу и после лечения был демобилизован. После войны Алексей Герасимович окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова», — рассказали в Музее Победы.





Посетители увидят работы из фондов музея и коллекции дочери художника Елены Шикиной. Часть картин демонстрируются впервые.





Произведения Шикина находятся в музеях России и частных коллекциях Германии, Дании, Швеции, Израиля.



Выставка работает до 15 марта 2026 года.



