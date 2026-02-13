Росгосцирк проведет четыре международных фестиваля в 2026 году

Росгосцирк объявил о проведении четырех международных фестивалей в 2026 году.



Смотры пройдут в разных городах России, сообщили в пресс-службе компании.





V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» состоится в петербургском Цирке Чинизелли с 10 по 13 сентября. VI Международный детский и молодежный фестиваль «На языке мира» примет Тула с 4 по 6 декабря.





Откроет сезон 14 мая в Сочи IV Инклюзивный фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». В этом году проект пройдет с международным участием. X Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка» продлится четыре дня: с 28 по 31 мая его примет Саратовский государственный цирк.





Прием заявок на участие в фестивалях «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» и «Принцесса цирка» стартует 15 февраля.



