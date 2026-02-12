Стартовали съемки второго сезона сериала «Про это самое»

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Про это самое», сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.



Основной актерский состав остался неизменным, однако создатели обещают введение новых героев, которые усложнят сюжетные линии и добавят истории свежие конфликты.





Главные роли в продолжении вновь исполнили Денис Власенко, Илья Никулин, Инга Ободина, Сергей Стёпин, Олег Гаас, Влад Тирон и Александр Ильин. Также к проекту присоединились Валерия Репина, Арина Шелобанова, Наталья Шелепова, Ирина Савакова и ряд других артистов.



