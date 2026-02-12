Стартовали съемки второго сезона сериала «Про это самое»
Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Про это самое», сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
Основной актерский состав остался неизменным, однако создатели обещают введение новых героев, которые усложнят сюжетные линии и добавят истории свежие конфликты.
Главные роли в продолжении вновь исполнили Денис Власенко, Илья Никулин, Инга Ободина, Сергей Стёпин, Олег Гаас, Влад Тирон и Александр Ильин. Также к проекту присоединились Валерия Репина, Арина Шелобанова, Наталья Шелепова, Ирина Савакова и ряд других артистов.
Производством второго сезона занимаются телеканал ТНТ и компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.
Продюсерский состав объединил Вячеслава Дусмухаметова, Аркадия Водахова, Тину Канделаки, Марину Разумову, Бориса Ханчаляна, Сергея Косинского, Андрея Левина, Романа Новикова и Заурбека Богова. Режиссерское кресло сохранила за собой Алена Корчагина. Креативными продюсерами и авторами сценария вновь выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Оператором-постановщиком стала Елена-Александра Авдонина.
Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения