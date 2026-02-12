Театр на Цветном представит реконструкцию балета «Маугли»

В московском Театре на Цветном Московский классический балет (ГАТКБ) 1 марта представит реконструкцию балета «Маугли».

Возрождение «Маугли» — первый шаг новой художественной стратегии театра, сообщили организаторы.



В спектакле примут участие воспитанники Красногорского хореографического училища. Главную женскую партию исполнит ведущая солистка ГАТКБ Галина Гармаш, мужскую — Сергей Кузьмин и Юрий Выборнов.

«Это не просто реконструкция, а вдохнувшая новую жизнь встреча с хитом легендарных хореографов Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Их удивительный спектакль, в основе которого лежат настоящие наблюдения за грацией и повадками зверей, вновь расскажет историю о дружбе, первой любви и поиске себя. Особое очарование балету придает тот факт, что музыку для него в 15 лет создал Александер Прайор, праправнук самого Константина Станиславского», — говорится в анонсе представления.