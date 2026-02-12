Ольга Любимова открыла Дни российской культуры в Катаре
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии Дней культуры России в Катаре.
На открытии выступили коллектив из Татарстана, ансамбль танца «Лезгинка», артисты из Калмыкии, Московский народный хор.
В рамках Дней культуры состоится выставка русского традиционного костюма, проект «Лоскутная мозаика России» с экскурсионной программой. Запланированы также мастер-классы, дегустации русской кухни.
«Уверена, мероприятия Дней позволят жителям и гостям Дохи стать ближе к далекой, но такой радушной России», — написала Ольга Любимова в Max.
