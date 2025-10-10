Выставка проекта «Искусство в метро» открылась на станции «Сокольники»

В обновленном выставочном пространстве на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии открылась новая экспозиция культурного проекта «Искусство в метро».



На картинах участников проекта запечатлены архитектура станций, движение поездов и пассажиров, а также новые взгляды на привычные маршруты подземки, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.





В честь этого события художники проекта создали новые работы прямо на открытии обновленной выставки.





«Московский транспорт активно участвует в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина. Так, уже более 300 художников создали свои работы в рамках проекта „Искусство в метро“, который мы развиваем на протяжении трех сезонов. Обновленную выставку на станции „Сокольники“ БКЛ посвятили 90-летию московского метро — пассажиры познакомятся с творчеством 20 участников проекта и смогут оценить 27 работ», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Проект «Искусство в метро», являющийся инициативой департамента транспорта и Московского метрополитена, стартовал в июне 2024 года. Он предлагает художникам площадку для творчества в городской среде и позволяет им показывать свои произведения тысячам пассажиров.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы