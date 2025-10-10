Коллекция виртуального музея Главархива Москвы преодолела рубеж в 5 млн материалов

Коллекция виртуального музея «Москва — с заботой об истории» Главархива Москвы, куда входят редкие документы, фотографии, предметы, аудио- и видеозаписи, теперь насчитывает более 5 миллионов единиц хранения.



Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает пресс-служба столичного комплекса соцразвития.





«Музей работает уже пять лет, и сейчас в его коллекции свыше 5 млн оцифрованных копий редчайших архивных материалов и фотографий, 225 исторических аудиозаписей общей продолжительностью звучания более суток, 50 часов кино- и видеохроники, отражающих ключевые события XX века, а также сведения почти о 650 тысячах участников Великой Отечественной войны, награжденных медалями, орденами и грамотами. Благодаря виртуальному музею реликвии становятся частью общегородской летописи и сохраняются для будущих поколений», — сказала заммэра.





По словам Раковой, проект «Москва — с заботой об истории» стал крупнейшим в России по сохранению и популяризации исторической памяти о столице. Она также отметила, что каждый может внести вклад в его развитие, передав на хранение семейные реликвии: фотографии, документы, письма, предметы военных лет или фотопленки.





Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» начал работу в мае 2020 года к 75-летию Победы. Он был создан на основе одноименной акции, которую в апреле 2019 года запустили Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы». В рамках акции любой житель столицы или другого региона России может передать на вечное хранение в архив документы и артефакты времен Великой Отечественной войны, а также фото- и кинопленки вплоть до 2000-х годов.







