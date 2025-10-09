Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию





Ласло Краснахоркаи — известный венгерский писатель и сценарист, родился в 1954 году в городе Дьюла. Получив образование в области права и венгерской литературы, Краснахоркаи дебютировал в 1985 году романом «Сатанинское танго». Его творчество отмечено множеством наград, включая премии Аттилы Йожефа, Кошута и Международную Букеровскую премию.



Среди ключевых произведений писателя — «Меланхолия сопротивления» и «Война и война». Мировую известность его творчеству принесли экранизации, выполненные знаменитым режиссером Белой Тарром.





Фото: AP/ТАСС









Награду ему присудили за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».О решении Нобелевского комитета из Стокгольма стало известно в четверг, 9 октября.