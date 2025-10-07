Московский академический симфонический оркестр впервые выступит в Дагестане

07.10.2025
Московский государственный академический симфонический оркестр впервые выступит с концертом в Дагестане.
Концерт состоится 9 октября в Махачкале в Большом зале Русского драматического театра им. М. Горького.
В исполнении оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина прозвучат «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича и лиричный Второй концерт Сергея Рахманинова.
Солирующую партию фортепиано в концерте Рахманинова исполнит заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина. Завершит вечер симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова — музыкальная картина, вдохновленная сказками «Тысячи и одной ночи».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ