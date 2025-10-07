Продюсеры фильма «1993» взяли награду фестиваля в Торонто

Работа продюсеров российской картины «1993» отмечена наградой Международного кинофестиваля женского кино в Торонто, сообщает Союз кинематографистов России.





Продюсеры ленты Жанна Тедеева-Калинина и Александра Воронкова удостоены награды в номинации «Лучший продюсер». Команда фестиваля каждый сезон номинирует и отбирает сотни фильмов и авторов, уделяя основное внимание историям, рассказанным женщинами, а также работе независимых женщин-режиссеров, продюсеров, сценаристов, актрис, операторов, монтажеров и художниц. Показы фильмов-победителей запланированы на март 2026 года.





Фильм «1993» — это экранизация романа Сергея Шаргунова, рассказывающего о штурме Белого дома в октябре 1993 года. По сюжету в обычной российской семье зреет конфликт, завязанный на политике. Режиссер и автор сценария картины — Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой»). В проекте занят большой звездный состав, включающий Евгения Цыганова, Екатерину Вилкову, Александра Робака, Максима Лагашкина, Александру Ребенок и многих других. Картина вышла в российский прокат в сентябре 2023 года к 30-летней годовщине событий, а производством занималась кинокомпания Gate при поддержке Фонда кино.





Фото: фрагмент постера к фильму "1993"