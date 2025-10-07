В Московский театр сатиры перенесут спектакли с участием Герасимова

Постановки, в которых задействован народный артист РФ Евгений Герасимов, будут перенесены со сцены Театра на Малой Ордынке в Московский академический театр сатиры.





Об этом рассказал новый режиссер театра Эдуард Бояков, передает ТАСС.





Ранее сообщалось о назначении Боякова на пост художественного руководителя вместо Герасимова, который решил сосредоточиться на работе в Театре сатиры.





«Что касается спектаклей с участием Евгения Владимировича, то он ведь и „Мастера и Маргариту...“ перенес на сцену Театра сатиры, то есть такая практика уже есть, и она будет естественным образом продолжена. Мы поговорили о его постановках: он намерен перенести их на сцену Театра сатиры», — заявил Бояков, назвав этот процесс нормальной практикой.





Также новый худрук допустил, что вслед за Герасимовым театр могут покинуть некоторые артисты.



«Не стоит этому удивляться и не стоит расстраиваться. Это никоим образом не означает конфликта. У режиссеров есть свои актеры, свои художники, иногда даже свои администраторы, — поясняет худрук. — Так что главное, о чем мы договорились с Евгением Владимировичем, — это то, что мы партнеры, мы работаем с верой в театр, с пониманием, что главное — сохранить его дух», — сказал Бояков.





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"