Эдуард Бояков займет пост худрука Театра на Малой Ордынке, сообщили в столичном департаменте культуры.





«В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке», — говорится в сообщении.





Евгений Герасимов, который ранее занимал эту должность, планирует сконцентрироваться на общественной работе и стратегическом развитии Театра Сатиры.





Эдуард Бояков — режиссер театра и кино, продюсер и педагог, более 30 лет курирует разнообразные театральные проекты. В его послужном списке — должность худрука МХАТ им. Горького, создание театров «Практика», «Политеатр» и Нового театра. Он также выступал продюсером и режиссером постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ им. Чехова, является режиссером уникального мультимедийного представления «Соборная площадь», созданного в 2024 году в кинопарке «Москино».





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"