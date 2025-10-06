Театр Мимики и Жеста представил спектакль на Большом детском фестивале

В рамках конкурсной программы Большого детского фестиваля, который возглавляет народный артист России Сергей Безруков, 5 октября состоялся показ спектакля Театра Мимики и Жеста «Играем в Пушкина».





Постановка создана по мотивам сказок Александра Пушкина.





В театре рассказали, что желающих посмотреть спектакль было очень много — организаторам даже пришлось устанавливать дополнительные места. За происходящим на сцене следили не только обычные зрители разных возрастов, но и члены Детского жюри фестиваля.





После окончания показа состоялось обсуждение спектакля с участием организаторов инклюзивной программы фестиваля, зрителей и театральных критиков.





По итогам показа коллектив Театра Мимики и Жеста получил от Большого детского фестиваля грамоту, подтверждающую участие постановки в конкурсной программе.





Показы спектакля в рамках Большого детского фестиваля пройдут также 13 и 14 октября.





Фото предоставлено организатором