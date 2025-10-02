Завершились съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Сообщается о завершении съемок второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь».





Проект получил название «Ландыши. Вторая весна». Его премьера запланирована на начало следующего года и пройдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Первый сезон набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах с момента премьеры в январе 2025 года.





Во втором сезоне зрителей ждет новая глава, где героиню Катю ожидают серьезные испытания: распад группы «Ландыши», интриги, борьба за огромное наследство и поиски мужа Лехи. Интрига сохраняется вокруг персонажа Сергея Городничего, рассказали создатели.





Производством занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером-дебютантом выступил клипмейкер Илья Шпота.





Фото: пресс-служба Wink