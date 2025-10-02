В Пекине пройдут концерты коллективов Гнесинки

02.10.2025
Творческие коллективы Российской академии музыки имени Гнесиных и Китайской консерватории музыки дадут совместные концерты в Пекине.
Выступления пройдут 11 и 12 ноября, сообщает
ТАСС.
Ректор академии Александр Рыжинский назвал событие уникальным экспериментом, который объединит хоры двух выдающихся творческих вузов обеих стран. Ректор добавил, что выступления приурочены к юбилею РАМ.
В академии учатся студенты более чем из полусотни стран, отметил Рыжинский.
Гастрольные планы вуза не ограничиваются Китаем: на следующей неделе «Гнесинский дом» представят в Париже и Брюсселе.
Юбилейный концерт «Гнесинские звезды» запланирован на 28 октября в Московском доме музыки. Еще один масштабный концерт с исполнением «Поэмы памяти Сергея Есенина» Георгия Свиридова силами нескольких консерваторий и академии пройдет в декабре.
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"