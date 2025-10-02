Подведены итоги кинофестиваля «Одна шестая»

02.10.2025
В Екатеринбурге на Свердловской киностудии подвел итоги IV Международный кинофестиваль дебютов «Одна шестая», посвященный кинематографу евразийского континента.
Мероприятие, прошедшее с 25 по 30 сентября, было организовано при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Свердловской области.
В этом году фестиваль был посвящен теме «Искусственный интеллект в кинематографе». Зрителям из Екатеринбурга, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы и Верхней Туры было представлено 24 игровых и документальных фильма из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. Всего кинопоказы посетили более 15 тысяч человек.
Гран-при в игровом конкурсе завоевала картина из Непала «Шамбала» режиссера Мин Бахадур Бхама, а в неигровом — лента «У ветва нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича из России. Приз зрительских симпатий достался фильму «Хрупкое» Максима Аньшина (Россия). Лучшим дебютом фестиваля была признана работа актрисы Марии Прокопьевой в картине «Крыша» режиссера Ирины Кано.
Также призы и дипломы получили кинокартины из Швейцарии, Индии, Франции, Италии, Дании и Греции.
Завершился фестиваль показом короткометражной работы Егора Корешкова «Яма» — истории о пожилом трубаче, застрявшем в рутине оркестровой ямы.
Фото: Pixabay